Ένωση Φθιώτιδας: ​ Οι άνθρωποι πεθαίνουν μόνο  όταν ξεχνιούνται και εμείς δεν θα τους ξεχάσουμε ποτέ! ​

Με αίσθημα βαθιάς συγκίνησης και σεβασμού, πραγματοποιήθηκε το Σάββατο 14 Φεβρουαρίου 2026, στον Ιερό Μητροπολιτικό Ναό Λαμίας, τελετή επιμνημόσυνης δέησης υπέρ των αστυνομικών, που έχασαν τη ζωή τους κατά την εκτέλεση του καθήκοντος, με πρωτοβουλία της Ένωσης Αστυνομικών Υπαλλήλων Φθιώτιδας.

Το μνημόσυνο τέλεσε ο Σεβασμιότατος Μητροπολίτης Φθιώτιδας κ.κ. Συμεών, ο οποίος αναφέρθηκε στη θυσία και την προσφορά των αστυνομικών, τονίζοντας τη σημασία της διαρκούς μνήμης και της στήριξης των οικογενειών τους.

Στην ομιλία του ο πρόεδρος της Ένωσης, υπογράμμισε ότι η παρουσία όλων μας σήμερα εδώ, συνιστά πράξη μνήμης, σεβασμού και ευγνωμοσύνης, απέναντι στους συναδέλφους που δεν δίστασαν να προσφέρουν το υπέρτατο αγαθό, τη ζωή τους, για να υπερασπιστούν την ασφάλεια, την περιουσία και τη ζωή των συμπολιτών μας. «Οι πεσόντες συνάδελφοι μας δεν ήταν απλώς αστυνομικοί, ήταν άνθρωποι με οικογένειες, όνειρα και ελπίδες. Η απουσία τους αφήνει ένα κενό που δεν αναπληρώνεται». Ιδιαίτερη μνεία έγινε στην πρόσφατη, τραγική απώλεια του εκλεκτού συναδέλφου μας, ΡΙΡΗ Κωνσταντίνου, ο οποίος υπηρέτησε με ήθος, αφοσίωση και αίσθημα ευθύνης, στεκόμενος δίπλα στον συνάδελφο και τον πολίτη.

Την επιμνημόσυνη δέηση μεταξύ άλλων τίμησαν με την παρουσία τους, ο Βουλευτής Φθιώτιδας κ. ΚΟΤΡΩΝΙΑΣ Γεώργιος, ο εκπρόσωπος του Βουλευτή κ. ΣΤΑΙΚΟΥΡΑ Χρήστου, ο εκπρόσωπος του Βουλευτή κ. ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ Γιάννη, ο περιφερειακός σύμβουλος κ. Απόστολος Αγγελακόπουλος, το μέλος της Κ.Ε. Ελληνική Λύση κ. Βασιλική ΔΗΜΗΤΡΑΝΤΖΟΥ, ο Γενικός Περιφερειακός Αστυνομικός Διευθυντής Στερεάς Ελλάδας Ταξίαρχος κ. Κωνσταντίνος ΠΕΛΕΚΑΝΟΣ μετά των Βοηθών αυτού Αστυνομικό Διευθυντή Κωνσταντίνο ΚΟΥΚΟΥΒΙΝΟ και Αστυνομικό Διευθυντή Αναστασία ΜΑΛΑΒΕΤΑ, ο Διευθυντής της Διεύθυνσης Αστυνομίας Φθιώτιδας Αστυνομικός Διευθυντής κ. Ανδρέας ΚΥΡΙΤΣΗΣ μετά του Βοηθού αυτού Αστυνομικό Διευθυντή Νικόλαο ΔΗΜΟΠΟΥΛΟ, ο πρόεδρος της Ένωσης Αξιωματικών Ελληνικής Αστυνομίας Στερεάς Ελλάδος κ. ΑΡΧΟΝΤΗΣ Γεώργιος, ο Πρόεδρος της Τοπικής Διοίκησης Φθιώτιδας της Διεθνούς Ένωσης Αστυνομικών κ. Μενέλαος ΧΑΨΑΣ, η πρόεδρος του Περιφερειακού Τμήματος Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού, Παράρτημα Λαμίας, κ. Μαριάνθη ΝΤΟΥΒΑ, Διοικητές των Υπηρεσιών της Διεύθυνσης Αστυνομίας Φθιώτιδας, μέλη της Ένωσής μας καθώς και αρκετοί πιστοί, συγγενείς και φίλοι θανόντων συναδέλφων.

Οι άνθρωποι πεθαίνουν μόνο όταν ξεχνιούνται και εμείς δεν θα τους ξεχάσουμε ποτέ!

Για το ΔΣ

Ο Πρόεδρος

Τριανταφυλλης Νικόλαος

Η Γεν. Γραμματέας

Ματσουκα Ευαγγελία

