Ένωση Αξιωματικών Κ. Μακεδονίας: «Η αλήθεια για τα ευρήματα στο πάρκο Εθνικής Αντιστάσεως»

Ως Ένωση Αξιωματικών Ελληνικής Αστυνομίας Κεντρικής Μακεδονίας θεωρούμε άδικο, μέσα από το άρθρο της εφημερίδας «Η Εφημερίδα των Συντακτών», να διαφαίνεται, σύμφωνα με δηλώσεις που φέρεται να έκανε ο Δήμαρχος Συκεών, ότι Υπηρεσία της Γενικής Αστυνομικής Διεύθυνσης Θεσσαλονίκης δεν έπραξε όπως όφειλε σε ένα τόσο σοβαρό και ευαίσθητο ζήτημα, δημιουργώντας την εσφαλμένη εντύπωση ότι οι διοικούντες αξιωματικοί δεν επέδειξαν την απαιτούμενη θεσμική ευθύνη και ευαισθησία. Η πραγματικότητα, ωστόσο, είναι διαφορετική και τα γεγονότα έχουν ως εξής:

Τα ανθρώπινα οστά που εντοπίστηκαν στο Πάρκο Εθνικής Αντιστάσεως περισυνελέγησαν τμηματικά κατά το προηγούμενο χρονικό διάστημα από την αρμόδια τοπική Αστυνομική Υπηρεσία, σύμφωνα με τις προβλεπόμενες διαδικασίες και τη συνδρομή της Υπηρεσίας Εγκληματολογικών Ερευνών, φυλάχθηκαν στο αρμόδιο Τμήμα και διαβιβάστηκαν στην Ιατροδικαστική Υπηρεσία για τη δυνατότητα λήψης γενετικού υλικού (DNA).

Λόγω της κατάστασης και της παλαιότητας των ευρημάτων, η λήψη DNA δεν κατέστη δυνατή. Κατόπιν σχετικής ενημέρωσης, η αρμόδια Εισαγγελική Αρχή εξέδωσε παραγγελία για τον ενταφιασμό των οστών, η οποία διαβιβάστηκε στον αρμόδιο Δήμο.

Διευκρινίζεται ρητά ότι ουδέποτε η αρμόδια Αστυνομική Υπηρεσία ζήτησε τον ενταφιασμό των ευρημάτων, αλλά ενήργησε με τη δέουσα σοβαρότητα, θεσμική ευθύνη και σεβασμό στη μνήμη των νεκρών, σύμφωνα με τις προβλεπόμενες διαδικασίες και ακολουθώντας απαρέγκλιτα τις εισαγγελικές οδηγίες.

Η αποτύπωση της πραγματικής ακολουθίας των γεγονότων είναι απαραίτητη, ώστε να μη δημιουργούνται εσφαλμένες εντυπώσεις και να διασφαλίζεται η εμπιστοσύνη των πολιτών στη θεσμική λειτουργία των Υπηρεσιών και της Ελληνικής Αστυνομίας.

Το Προεδρείο της Ένωσης,

Πρόεδρος, Ψαρογιάννης Ιωάννης

Γενικός Γραμματέας, Γιαρισκάνης Πέτρος

Α΄ Αντιπρόεδρος, Μουρατίδης Χαράλαμπος

Β΄ Αντιπρόεδρος, Πολίτης Ιωάννης

Γ΄ Αντιπρόεδρος, Ψαθάς Χρυσοβαλάντης

Ταμίας, Μπάμπαλης Εμμανουήλ

Υπεύθυνος Δημοσίων Σχέσεων, Κουκουφίκης Σταύρος

Οργανωτικός Γραμματέας, Μπαξεβάνος Χρήστος

Εκτελεστικός Γραμματέας, Παπανικολάου Δημήτριος