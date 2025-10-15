Ένωση Αστυνομικών Τρικάλων: Συνάντηση με τον Δ. Παπαστεργίου για τη μείωση της γραφειοκρατίας

Την Δευτέρα 06 Οκτωβρίου 2025 αντιπροσωπεία του Διοικητικού Συμβουλίου της Ένωσής μας αποτελούμενη από τον Πρόεδρο ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΥ Ιωάννη, το Γενικό Γραμματέα ΜΗΤΣΙΚΟ Λάμπρο, παρουσία του Προέδρου της Π.Ο.ΑΣ.Υ. κ. ΓΕΡΑΚΑΡΑΚΟΥ Γρηγορίου, καθώς και του συναδέλφου μέλους μας, Δημοτικού Συμβούλου και Προέδρου της Αστικής Ανάπτυξης του Δήμου Τρικκαίων κ. ΖΙΩΓΑ Γεωργίου, συναντήθηκε με τον Υπουργό Ψηφιακής Διακυβέρνησης κ. Δημήτρη ΠΑΠΑΣΤΕΡΓΙΟΥ.

Κατά την συνάντηση ενημερώθηκε ο Υπουργός για προτάσεις της Ένωσής μας, σχετικά με την μείωση της γραφειοκρατίας και την αξιοποίηση νέων τεχνολογιών που άπτονται των αρμοδιοτήτων του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης και απαιτούν επίλυση προς όφελος των πολιτών αλλά και του αστυνομικού προσωπικού, ενώ παραδόθηκε και σχετικό υπόμνημα με τις προτάσεις μας.

Ο κ. Υπουργός έδειξε ιδιαίτερο ενδιαφέρον και μας διαβεβαίωσε ότι θα συνδράμει στο μέτρο του δυνατού για την επίλυση των ανωτέρω ζητημάτων.

Συνεχίζουμε τον αγώνα μας, πάντα κοντά στο συνάδελφο και στην κοινωνία που υπηρετούμε.

ΥΠΟΜΝΗΜΑ

Αξιότιμοι

κ.κ. Υπουργοί,

κε Αρχηγέ

Το Δ.Σ. της Ένωσης Αστυνομικών Υπαλλήλων Τρικάλων με το παρόν υπόμνημα επιθυμεί να σας ενημερώσει για τα προβλήματα που απασχολούν τα μέλη της Ένωσής μας και άπτονται των αρμοδιοτήτων σας στο Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης και μπορούν εφόσον επιλυθούν, να συμβάλουν τόσο στην εξοικονόμηση ανθρωπίνων πόρων από πλευράς αστυνομικών δυνάμεων, όσο και στην βέλτιστη εξυπηρέτηση του πολίτη.

Συγκεκριμένα:

ΧΡΟΝΙΑ ΓΡΑΦΕΙΟΚΡΑΤΙΑ – ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΠΟΡΩΝ

 Να εφαρμοστεί η Εξέταση μαρτύρων αστυνομικών στο πλαίσιο ποινικών διαδικασιών με τη χρήση νέων ηλεκτρονικών τεχνολογιών. Σε αρκετές των περιπτώσεων οι δίκες αναβάλλονται και οι αστυνομικοί καλούνται εκ νέου, επανειλημμένα πολλές φορές. Αυτό έχει ως συνέπεια να ταλαιπωρείται το προσωπικό, να κωλύεται των καθηκόντων του για ορισμένες ημέρες (στερώντας το από την αστυνόμευση), ενώ σημαντική είναι και η σπατάλη πόρων (υπομνήματα, εργατοώρες). Για τους λόγους αυτούς, προτείνουμε να εξετάζονται εξ΄ αποστάσεως με τη χρήση σύγχρονων ηλεκτρονικών τεχνολογικών μέσων, οι Αστυνομικοί Υπάλληλοι που κλητεύονται ως μάρτυρες σε ποινικές δίκες και αφορούν την εκτέλεση των καθηκόντων τους σε άλλη Περιφέρεια, εφόσον η αυτοπρόσωπη παρουσία τους δεν κρίνεται αναγκαία από το αρμόδιο Δικαστήριο.

 Άμεση λύση για την Ηλεκτρονική υποβολή αιτήσεων και δικαιολογητικών για της προκηρύξεις της Ελληνικής Αστυνομίας καθώς και σημαντική αύξηση του αριθμού προσλήψεων αστυφυλάκων μέσω των πανελλαδικών εξετάσεων του Υπουργείου Παιδείας.

 Προτείνουμε την εκδήλωση ενεργειών, από πλευράς όλων των εμπλεκόμενων φορέων, ούτως ώστε οι υποψήφιοι για όλους τους διαγωνισμούς, να υποβάλλουν ηλεκτρονικά την αίτηση και τα απαιτούμενα δικαιολογητικά, όπως άλλωστε συμβαίνει και με την πλειοψηφία των διαγωνισμών προσλήψεων του Δημοσίου και των Ενόπλων Δυνάμεων.

Ειδικά για την περιοχή μας η υποβολή αιτήσεων στην εν λόγω προκήρυξη είναι ιδιαίτερα αυξημένη και επιφορτίζονται με το καθήκον παραλαβής και αξιολόγησης αυτών αστυνομικοί που θα έπρεπε να διατίθενται στην αστυνόμευση.

Για τους λόγους αυτούς, προτείνουμε η υποβολή αιτήσεων και λοιπών δικαιολογητικών υποψηφίων για όλους τους διαγωνισμούς όπως τις Αστυνομικές Σχολές (μέσω πανελλαδικών εξετάσεων), υποψηφίων για προκηρύξεις Αξιωματικών Ειδικών Καθηκόντων, προσωπικού ορισμένου χρόνου κ.α., να γίνεται ηλεκτρονικά και μόνο από τους υποψηφίους ιδιώτες, σε ειδική ηλεκτρονική εφαρμογή που θα δημιουργηθεί για το σκοπό αυτό και όχι με αυτοπρόσωπη παρουσία στα αστυνομικά τμήματα.

 Ενσωμάτωση των Αδειών Κατοχής Κυνηγετικών Όπλων (Α.Κ.Κ.Ο.) στο σύστημα του gov.gr (wallet) καθώς και παροχή της δυνατότητας των ιατρών που εξετάζουν τους υποψηφίους προς απόκτηση σχετικής άδειας οπλοφορίας, να αποστέλλουν ψηφιακά την σχετική γνωμάτευση στις αστυνομικές Υπηρεσίες. Με τον τρόπο αυτό θα μειωθεί σημαντικά η ταλαιπωρία των πολιτών καθώς θα προσέρχονται στις αστυνομικές Υπηρεσίες μόνο για τον τελικό έλεγχο και έκδοση της σχετικής άδειας που επιθυμούν. Επίσης η δυνατότητα ενσωμάτωσης των Α.Κ.Κ.Ο., αδειών οπλοφορίας, Ευρωπαϊκού Δελτίο Πυροβόλου Όπλου και στο gov.gr θα διευκολύνει σημαντικά τον έλεγχο σε απομακρυσμένες περιοχές καθώς και η ενσωμάτωση στο σύστημα ΚΕΝΤΑΥΡΟΣ της Κυνηγετικής Συνομοσπονδίας Ελλάδος θα εξασφαλίσει την απρόσκοπτη πρόσβαση για έλεγχο ανά πάσα στιγμή, χωρίς να είναι αναγκαία η επίδειξη της Α.Κ.Κ.Ο., ενώ θα εξασφαλίζει το σύνολο των κυνηγών αλλά και τις ελεγκτικές αρχές.

 Ενσωμάτωση του συστήματος αδειών μοτοποδηλάτων για την ετήσια θεώρηση ούτως ώστε να μην απαιτείται η προσέλευση των πολιτών στα Τμήματα Τροχαίας και να αρκεί η πληρωμή των απαιτούμενων παραβόλων όπως αντίστοιχα συμβαίνει με την πληρωμή των τελών κυκλοφορίας όλων των υπολοίπων οχημάτων.

Επειδή η μείωση της γραφειοκρατίας, η βέλτιστη εξυπηρέτηση των πολιτών και η ορθολογική αξιοποίηση του ανθρωπίνου δυναμικού, αποτελεί σημαντικό ζήτημα για την αποτελεσματικότητα του αστυνομικού έργου, φρονούμε ότι η ικανοποίηση των ανωτέρω ζητημάτων θα συμβάλει στην κατεύθυνση αυτή.

Με Τιμή

ΓΙΑ ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ Ο ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΥ Ιωάννης ΜΗΤΣΙΚΟΣ Λάμπρος