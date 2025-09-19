Ένωση Αστυνομικών Σερρών: Δωροεπιταγές σε παιδιά της Α΄ Δημοτικού

Η Ένωση Αστυνομικών Υπαλλήλων Σερρών, ενόψει της έναρξης της νέας σχολικής περιόδου, χορήγησε δωροεπιταγές αξίας πενήντα (50) ευρώ για την αγορά σχολικών ειδών από τα καταστήματα «ΣΧΟΛΙΚΑ – ΕΚΤΥΠΩΣΕΙΣ ΣΩΤΗΡΟΠΟΥΛΟΣ», στα παιδιά των συναδέλφων – μελών μας που φοιτούν στην Α΄ τάξη Δημοτικού κατά το σχολικό έτος 2025-2026.

Η Ένωση στέκεται δίπλα στα παιδιά των μελών της που ξεκινούν τη συναρπαστική τους διαδρομή στο Δημοτικό σχολείο, προσφέροντας ένα μικρό αλλά ουσιαστικό στήριγμα στις πρώτες τους σχολικές εμπειρίες.

Με την ευκαιρία αυτή, η Ένωση εύχεται σε όλα τα παιδιά καλή αρχή, υγεία, χαρά και δημιουργικότητα για τη νέα σχολική χρονιά, γεμάτη πρόοδο και όμορφες στιγμές.

Για το Διοικητικό Συμβούλιο

Ο Πρόεδρος Ο Γενικός Γραμματέας

ΚΟΥΝΙΟΣ Ιωάννης ΧΑΤΖΗΑΝΤΩΝΙΟΥ Κων/νος

