Ένωση Αστυνομικών Πιερίας: Συγχαρητήρια ανακοίνωση για τους Αστυνομικούς του ΤΔΝ Κατερίνης

Συγχαρητήρια Ανακοίνωση

Η Ένωση Αστυνομικών Υπαλλήλων Πιερίας εκφράζει τα θερμά της συγχαρητήρια προς τον Διευθυντή της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Κατερίνης, τον Τμηματάρχη και το προσωπικό του Τμήματος Δίωξης Ναρκωτικών Κατερίνης, για τη σπουδαία επιτυχία που σημείωσαν.

Συγκεκριμένα, στο πλαίσιο μεθοδικής έρευνας και επιχειρησιακού σχεδιασμού, προχώρησαν στην κατάσχεση σαράντα οκτώ δενδρυλλίων κάνναβης και σχεδόν ενενήντα κιλών ακατέργαστης κάνναβης, ενώ συνελήφθη και ο δράστης.

Η επιτυχία αυτή καταδεικνύει για ακόμη μία φορά τον υψηλό επαγγελματισμό, την αφοσίωση και το αίσθημα ευθύνης των συναδέλφων μας στον διαρκή αγώνα για την καταπολέμηση των ναρκωτικών και την προστασία της κοινωνίας.

Η Ένωσή μας θα συνεχίσει να στηρίζει και να αναδεικνύει τις προσπάθειες όλων των συναδέλφων, που με αυταπάρνηση και συνέπεια υπηρετούν το λειτούργημά τους.

Για το Διοικητικό Συμβούλιο

Ο Αντιπρόεδρος Ο Γενικός Γραμματέας

Μάρας Δημήτριος Καραμπούλας Χρήστος