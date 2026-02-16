Ένωση Αστυνομικών Μεσσηνίας: Επιμνημόσυνη δέηση υπέρ των αστυνομικών που έχασαν τη ζωή τους κατά την εκτέλεση του καθήκοντος

Την Κυριακή 15/02/2026, η Ένωση Αστυνομικών Υπαλλήλων Μεσσηνίας πραγματοποίησε, στον Ιερό Ναό “Παμμεγίστων Ταξιαρχών” Καλαμάτας, τελετή επιμνημόσυνης δέησης υπέρ των αστυνομικών που έχασαν τη ζωή τους κατά την εκτέλεση του καθήκοντος.

Την τελετή τίμησαν με την παρουσία τους ο Αστυνομικός Διευθυντής Μεσσηνίας ΧΡΙΣΤΟΠΟΥΛΟΣ Αθανάσιος, ο Πρόεδρος της Ένωσης Αξιωματικών ΕΛ.ΑΣ. της Περιφέρειας Πελοποννήσου ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΣ Νικόλαος, o Πρόεδρος του Συνδέσμου Αποστράτων Σωμάτων Ασφαλείας ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣ Βασίλειος, ο Αντιπεριφερειάρχης Μεσσηνίας ΑΝΑΣΤΑΣΟΠΟΥΛΟΣ Στάθης, ο Αντιδήμαρχος Καλαμάτας ΠΑΠΑΔΑΚΗΣ Κώστας, συγγενείς Μεσσήνιων πεσόντων Αστυνομικών καθώς και πλήθος αποστράτων και εν ενεργεία συναδέλφων μας.

Ως Ένωση Αστυνομικών Υπαλλήλων Μεσσηνίας έχουμε χρέος να τιμούμε τους πεσόντες συναδέλφους μας και η μνήμη τους να παραμένει άσβεστη στο πέρασμα του χρόνου.

“ΑΘΑΝΑΤΟΙ”

ΓΙΑ ΤΟ Δ.Σ.

Ο Πρόεδρος

ΜΠΟΥΝΑΣ Γεώργιος

Ο Γεν. Γραμματέας

ΘΛΙΜΜΕΝΟΣ Δημήτριος-Παναγιώτης