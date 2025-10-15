Ένωση Αστυνομικών Μεσσηνίας: Αξιέπαινη η προσπάθεια και η συμβολή των Αστυνομικών της Υ.Δ.Ε.Ε. Καλαμάτας στην εξιχνίαση της διπλής ανθρωποκτονίας στην Φοινικούντα

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Καλαμάτα, 14/10/2025

Σύσσωμο το Δ.Σ. της Ένωσής μας με το παρόν δελτίο τύπου, συγχαίρει όλους τους Αστυνομικούς που συνέβαλαν στην εξιχνίαση της διπλής ανθρωποκτονίας που έλαβε χώρα στη Φοινικούντα Μεσσηνίας και ιδιαίτερα τους Αστυνομικούς της Υ.Δ.Ε.Ε. Καλαμάτας.

Είναι απαραίτητο να τονιστεί ότι οι συνάδελφοί μας επέδειξαν άριστο επαγγελματισμό και μεθοδικότητα για την εξιχνίαση της ως άνω υπόθεσης, όπου παρά τις αντίξοες συνθήκες έκαναν τα αδύνατα δυνατά με απώτερο στόχο και σκοπό την όσο πιο σύντομη εξιχνίαση της διπλής ανθρωποκτονίας.

Οι συνάδελφοί μας με την επιτυχία τους αυτή απέδειξαν ότι βρίσκονται σε άριστο επαγγελματικό επίπεδο, ενισχύοντας παράλληλα στον ύψιστο βαθμό το αίσθημα της ασφάλειας στους συμπολίτες μας.

Τέλος, η κάτωθι αναφορά του Δ.Σ. της Ένωσής μας είναι αποκλειστικά για τους Αστυνομικούς της Υ.Δ.Ε.Ε. Καλαμάτας: ΜΠΡΑΒΟ με όλα τα γράμματα κεφαλαία, που παρόλο τις αντικειμενικές δυσκολίες που αντιμετωπίζεται καθημερινά, προσπαθείτε να εκτελείται το καθήκον με αξιοπρέπεια.

Για το Δ.Σ.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

Μπούνας Γεώργιος

Ο ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

Θλιμμένος Δημήτριος-Παναγιώτης