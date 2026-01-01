Ένωση Αστυνομικών Λάρισας: Πιστοί στο ραντεβού μας και φέτος! ΦΩΤΟ

Πιστοί στο ραντεβού μας και φέτος!

Για άλλη μια χρονιά, η Ένωση Αστυνομικών Λάρισας τήρησε το έθιμο και έκοψε την πρωτοχρονιάτικη πίτα, και αυτή τη χρονιά πάνω στο περιπολικό. Οι ιδιαίτερες συνθήκες λόγω των αγροτικών κινητοποιήσεων μας βρήκαν στο δρόμο, αλλά αυτό δεν μας εμπόδισε να ανταλλάξουμε ευχές.

Η βραδιά συνεχίστηκε με φαγητό και χαλαρή κουβέντα στη Λέσχη.

Τυχερός της βραδιάς στάθηκε ο συνάδελφος της Μόνιμης Διμοιρίας Λάρισας. Του ευχόμαστε το φλουρί να του φέρει μόνο χαρές!

Χρόνια Πολλά σε όλους τους συναδέλφους! Υγεία, δύναμη και καλοτυχία.

Ευτυχισμένο το 2026!