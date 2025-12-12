Ενωση Αστυνομικών Κοζάνης: Απάντηση στις δηλώσεις της Aν. Εκπροσώπου Τύπου του ΠΑΣΟΚ

Με μεγάλη έκπληξη αλλά και απογοήτευση ακούσαμε από πάνελ τηλεοπτικής εκπομπής πανελλαδικής εμβέλειας την κ. Όλγα Μάρκογιαννάκη, ως εκπρόσωπο του ΠΑΣΟΚ στην εκπομπή, να αναφέρει ότι κατά την διάρκεια διαμαρτυρίας των αγροτών της Δυτικής Μακεδονίας στον ΕΛΓΑ στην Κοζάνη, υπήρξε χρήση χειροβομβίδων κρότου-λάμψης προς τους αγρότες.

Ας βάλουμε λοιπόν τα πράγματα στη θέση τους. Την Δευτέρα 8/12/2025 όντωςπραγματοποιήθηκε ειρηνική διαμαρτυρία των αγροτών στον ΕΛΓΑ, κατά την οποία δεν δημιουργήθηκε κανένα απολύτως επεισόδιο και επικράτησε απόλυτη ησυχία. Η κ. Μαρκογιαννάκη ήταν όντως στο σημείο. Δεν υπήρξε απολύτως καμία πρόκληση από την πλευρά των αγροτών και φυσικά απολύτως καμία χρήση είτε χειροβομβίδων κρότου λάμψης είτε οποιοδήποτε άλλου μέσου εκ μέρους των συναδέλφων μας. Η χειροβομβίδα κρότου-λάμψης δεν είναι ούτε παιχνίδι, ούτε κροτίδα, παράγει ιδιαίτερα μεγάλο κρότο και αν απαιτηθεί να γίνει χρήση της είναι κάτι που γίνεται ευρέως αντιληπτό από όλους τους παριστάμενους, κάτι που φυσικά δεν έγινε από κανέναν εκτός από την κ. Μαρκογιαννάκη. Θέλουμε πραγματικά να πιστεύουμε ότι η κ. Μαρκογιαννάκη κάτι κατάλαβε λάθος και ότι πίσω από την δήλωση της αυτή δεν υπάρχει κάποια προσπάθεια να δυναμιτίσει το κλίμα.

Στην Δυτική Μακεδονία και ιδιαίτερα στην Κοζάνη (όπου υπάρχει το μπλόκο Σιάτιστας), μέσααπό την αμοιβαία κατανόηση και σεβασμό έχει επιτευχθεί μέχρι σήμερα να μην υπάρξει ουδεμία σύγκρουση. Αυτό το κεκτημένο θα προσπαθήσουμε να το προστατέψουμε καθ’ όλη την διάρκεια των κινητοποιήσεων. Για να επιτευχθεί όμως αυτό σε μία περίοδο αυξημένης έντασης, είναι σημαντικό άπαντες να σκεφτούν πριν μιλήσουν, ειδικά όταν πρόκειται να μεταφέρουν αφενός κάτι ψευδές, αφετέρου κάτι που μπορεί να διαταράξει το ήπιο κλίμα που έχει καλλιεργηθεί.

Επειδή θέλουμε να είμαστε καλοπροαίρετοι και πιστεύουμε ότι η κ. Μαρκόγιαννάκη, μάλλον δεν γνωρίζει τον ήχο της χειροβομβίδας κρότου-λάμψης, θα την προτρέψουμε να ανακαλέσει την δήλωσή της, η οποία μόνο κακό μπορεί να προκαλέσει. Η παραδοχή ενός λάθους, τιμάει αυτούς που έχουν το θάρρος να το κάνουν.

Σε αντίθετη περίπτωση θα εξαντλήσουμε κάθε νόμιμο μέσο για την αποκατάσταση της αλήθειας