Ένωση Αστυνομικών Ηλείας: Συγχαρητήρια στο Τμήμα Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Ήλιδας

Η Ένωση Αστυνομικών Υπαλλήλων Ηλείας επιθυμεί να εκφράσει τα θερμά της συγχαρητήρια προς το Τμήμα Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Ήλιδας, για την εξιχνίαση της διάρρηξης κοσμηματοπωλείου που έλαβε χώρα πρωινές ώρες την 03/10/2025 στην πόλη της Αμαλιάδας. Ειδικότερα, έπειτα από στοχευμένη αστυνομική επιχείρηση σε Ζάκυνθο, Κάτω Αχαΐα και Αίγιο και με συνδρομή αστυνομικών της ΥΔΕΕ ΠΥΡΓΟΥ, ΤΔΕΕ Ζακύνθου, Δυτικής Αχαΐας, Κεφαλληνίας και Αιγιαλείας συνελήφθησαν τρεις ημεδαποί ως δράστες της προαναφερόμενης διακεκριμένης κλοπής, ταυτοποιήθηκαν τα πλήρη στοιχεία δύο ακόμα δραστών οι οποίοι αναζητούνται, ενώ δεν κατέστη εφικτή η ταυτοποίηση στοιχείων, έως τώρα, ενός ακόμα δράστη. Σε βάρος των συλληφθέντων σχηματίστηκε κακουργηματικού χαρακτήρα δικογραφία για Σύσταση Εγκληματικής Οργάνωσης, Διακεκριμένη Κλοπή κατ ́ επάγγελμα και Νομιμοποίηση Εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες.

Η συγκεκριμένη επιτυχία αναδεικνύει για μία ακόμη φορά τον υψηλό επαγγελματισμό, την αποφασιστικότητα και το αίσθημα ευθύνης των συναδέλφων μας οι οποίοι καταφέρνουν παρά την υποστελέχωση που υπάρχει στις αστυνομικές Υπηρεσίες του Ν. Ηλείας να εκτελούν με επάρκεια τα καθήκοντα τους.

Για να συνεχίσουν όμως οι αστυνομικοί του Ν Ηλείας να επιτελούν το έργο τους με αποτελεσματικότητα αλλά και ασφάλεια τόσο για τους ίδιους και όσο και για τους πολίτες, θα πρέπει να ενισχυθούν οι Αστυνομικές Υπηρεσίες της Διεύθυνσης Αστυνομίας Ηλείας με ανθρώπινο δυναμικό, προς όφελος της ασφάλειας και της ευημερίας της περιοχής.

Ως Ένωση, θα συνεχίσουμε να προσπαθούμε για την επίτευξη του στόχου μας που δεν είναι άλλος από την ενίσχυση με αστυνομικό προσωπικό αλλά και να στηρίζουμε και να αναδεικνύουμε το έργο όλων των συναδέλφων που τιμούν τη στολή και την αποστολή τους με αυταπάρνηση και επαγγελματισμό.

Θερμά συγχαρητήρια!!

ΓΙΑ ΤΟ ΔΣ

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ Η Γ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

ΚΑΤΣΩΛΗΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ ΒΑΛΗ ΙΩΑΝΝΑ