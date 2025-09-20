Ένωση Αστυνομικών Ηλείας: Να μην μετατραπεί σε εσωτερική ανακατανομή η ενίσχυση με 11 νέους συναδέλφους

Η Ένωση Αστυνομικών Υπαλλήλων Ηλείας χαιρετίζει την ενίσχυση της Διεύθυνσης Αστυνομίας Ηλείας με 11 νέους συναδέλφους, μέσω της διαδικασίας των συμπληρωματικών μεταθέσεων. Η εξέλιξη αυτή αποτελεί ένα πρώτο, θετικό βήμα στην κατεύθυνση της ουσιαστικής ενίσχυσης των αστυνομικών υπηρεσιών του νομού μας, για την οποία έχουμε καταβάλει συντονισμένες και επίμονες προσπάθειες, με συνεχείς παρεμβάσεις προς τα αρμόδια όργανα της Πολιτείας και της φυσικής ηγεσίας.

Παράλληλα, οφείλουμε να αναδείξουμε και να επαναφέρουμε στο προσκήνιο το θέμα της νεοϊδρυθείσας Υπηρεσίας Τροχαίας Αυτοκινητοδρόμων, η οποία αυτή τη στιγμή λειτουργεί μεταξύ άλλων και με 15 συναδέλφους που έχουν αποσπαστεί από το ήδη επιβαρυμένο υφιστάμενο προσωπικό της Διεύθυνσης μας . Αυτό αντιβαίνει στις ρητές δεσμεύσεις που είχαν δοθεί, ότι η εν λόγω υπηρεσία θα στελεχωθεί κατά προτεραιότητα και κατά πλειοψηφία από τους πίνακες μεταθέσεων. Διότι αν κληθούμε ως Διεύθυνση να στελεχώσουμε την συγκεκριμένη υπηρεσία από το ήδη υπάρχον προσωπικό που υπηρετεί στον Νομό, τότε η «ενίσχυση» είναι στην πραγματικότητα εσωτερική ανακατανομή που αποδυναμώνει περαιτέρω τις υπηρεσίες μας. Ενώ δεν πρέπει να ξεχνάει κανείς ότι αρκετοί συνάδελφοι μας περνούν πλέον στην αποστρατεία με ότι αυτό συνεπάγεται.

Ως Ένωση θα συνεχίσουμε δυναμικά και διεκδικητικά τις παρεμβάσεις μας προς κάθε κατεύθυνση, με μοναδικό στόχο να τηρηθούν οι δεσμεύσεις που είχαν δοθεί και να αποκατασταθεί πλήρως η επιχειρησιακή επάρκεια των υπηρεσιών ώστε να ανακουφιστούν οι συνάδελφοι που καθημερινά υπερβάλλουν εαυτούς για την ασφάλεια των πολιτών.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ Η ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

ΚΑΤΣΩΛΗΣ Γρηγόρης ΒΑΛΗ Ιωάννα