Ένωση Αποστράτων Σ.Α. Ευβοίας: Εθιμοτυπική επίσκεψη στον Αστυνομικό Διευθυντή ΔΑ Ευβοίας

Η Ένωση Αποστράτων Σωμάτων Ασφαλείας Νομού Ευβοίας εκπροσωπούμενη από τον Πρόεδρο Σπυρίδωνα ΒΑΡΣΑΜΑ, την Αντιπρόεδρο Ζωή ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ, τον Γεν. Γραμματέα Σωκράτη ΣΚΛΙΑ και τον Ταμία Κωνσταντίνο ΤΖΙΦΑ, μεσημβρινές ώρες χθες Πέμπτη 19.02.2026 πραγματοποίησαν εθιμοτυπική επίσκεψη στον νέο Αστυνομικό Διευθυντή της Διεύθυνσης Αστυνομίας Ευβοίας κ. Ιωάννη ΚΑΤΣΑΚΙΩΡΗ, τον συνεχάρησαν για την τοποθέτησή του και του ευχήθηκαν καλή επιτυχία στο έργο και την αποστολή που αναλαμβάνει για την ασφάλεια και την ευημερία των πολιτών της Εύβοιας.

Στα πλαίσια της συζήτησης η οποία έγινε σε κλίμα αμοιβαίου σεβασμού και συνεργασίας εκφράστηκε η βούληση για συνεχή επικοινωνία και στήριξη σε θέματα που αφορούν τους αποστράτους των Σωμάτων Ασφαλείας.

Η Ένωση Αποστράτων Σωμάτων Ασφαλείας Νομού Ευβοίας διαχρονικά στέκεται αρωγός στο έργο της Ελληνικής Αστυνομίας και θα συνεχίσει να συμβάλλει, με υπευθυνότητα και σύμφωνα με το θεσμικό της ρόλο στην κοινωνική συνοχή στον τόπο μας.

Με εκτίμηση για το Διοικητικό Συμβούλιο