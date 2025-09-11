PoliceNET of Greece logo
Ένοπλη ληστεία σε σούπερ μάρκετ στα Καμίνια – Αναζητείται ο δράστης

08:44 | 11/09/2025

Ένοπλη ληστεία σημειώθηκε χθες το βράδυ σε σούπερ μάρκετ στα Καμίνια. Το περιστατικό εκτυλίχθηκε στις 20:15 σε κατάστημα που βρίσκεται στη συμβολή των οδών Αγχιάλου και Θερμοπύλων.

Σύμφωνα με πληροφορίες, άγνωστος που είχε καλυμμένα τα χαρακτηριστικά του προσώπου του εισέβαλε στο σούπερ μάρκετ και με την απειλή όπλουαπέσπασε από έναν 51χρονο υπάλληλο άγνωστο χρηματικό ποσό και τράπηκε σε φυγή προς άγνωστη κατεύθυνση.

Οι Αρχές διεξάγουν έρευνες για τον εντοπισμό και τη σύλληψή του.

Ρεπορτάζ: Κώστας Βουλγαράκης

ertnews.gr

