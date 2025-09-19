Ένοπλη ληστεία σε φαρμακείο

Εφιαλτικές στιγμές έζησε ένα φαρμακοποιός στα Χανιά καθώς έπεσε θύμα ένοπλης ληστείας.

Σύμφωνα με πληροφορίες του cretapost, όλα συνέβησαν λίγο μετά τις 2 τα ξημερώματα όταν ένας άνδρας με καλυμμένα τα χαρακτηριστικά του προσώπου του μπήκε μέσα στο διανυκτερεύον φαρμακείο – στην πλατεία των Δικαστηρίων – και με την απειλεί όπλου απαίτησε να του δώσουν τις εισπράξεις της ημέρας.

Διαβάστε επίσης

Ο φαρμακοποιός, μην μπορώντας να κάνει διαφορετικά, άνοιξε την ταμειακή μηχανή και του έδωσε όλα τα χρήματα που είχε μέσα, ύψους 1.500 ευρώ.

Στη συνέχεια ο δράστης τα πήρε, ζήτησε και κάποια ναρκωτικά χάπια και έφυγε προς άγνωστη κατεύθυνση. Ο φαρμακοποιός ειδοποίησε την αστυνομία που έσπευσε στο σημείο και πήρε τις απαραίτητες καταθέσεις αλλά και το οπτικοακουστικό υλικό που είχε καταγραφεί στο κλειστό κύκλωμα ασφαλείας.

Αυτή τη στιγμή βρίσκονται σε εξέλιξη οι έρευνες για τον εντοπισμό και τη σύλληψη του ένοπλου ληστή.