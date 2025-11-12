Ένοπλη ληστεία με θύματα δύο νεαρές υπαλλήλους

Στιγμές απόλυτου τρόμου έζησαν δύο νεαρές γυναίκες, υπάλληλοι σε φούρνο στα Άνω Λιόσια, όταν ένας άνδρας εισέβαλε αιφνιδιαστικά στην επιχείρηση κρατώντας μαχαίρι και απειλώντας τις για να του παραδώσουν τα χρήματα από το ταμείο.

Σύμφωνα με πληροφορίες, ο δράστης μπήκε στον χώρο αποφασισμένος να ληστέψει, κατευθύνθηκε αμέσως προς το ταμείο και προσπάθησε να το ανοίξει από την εξωτερική πλευρά. Όταν δεν τα κατάφερε, πέρασε μέσα από τον πάγκο, τρέχοντας προς το εσωτερικό του φούρνου και ταυτόχρονα απειλούσε τις δύο γυναίκες, που έντρομες άρχισαν να καλούν σε βοήθεια.

Μέσα σε κλίμα πανικού, η μία από τις υπαλλήλους αναγκάστηκε να ανοίξει την ταμειακή μηχανή υπό την απειλή του μαχαιριού. Ο ληστής άρπαξε βιαστικά όσα χρήματα υπήρχαν στο συρτάρι και στη συνέχεια τράπηκε σε φυγή, αφήνοντας πίσω του τις δύο γυναίκες σε κατάσταση σοκ.

Οι υπάλληλοι ειδοποίησαν αμέσως την αστυνομία καλώντας το «100», ενώ στο σημείο έφτασαν δυνάμεις της Άμεσης Δράσης.

Από τις κάμερες ασφαλείας του καταστήματος, διακρίνεται ο δράστης να κινείται γρήγορα μέσα στον χώρο, με το πρόσωπό του καλυμμένο φορώντας μάσκα.

Σύμφωνα με πληροφορίες από τις αστυνομικές αρχές, πρόκειται για νεαρό άνδρα, πιθανόν Ρομά, ο οποίος έχει ταυτοποιηθεί και αναζητείται. Οι αρχές εξετάζουν το ενδεχόμενο να σχετίζεται και με άλλες παρόμοιες επιθέσεις που έχουν σημειωθεί στην περιοχή το τελευταίο διάστημα.

