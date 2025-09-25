Ένοχος για σύσταση συμμορίας από το 2005 ως το 2007 o Νικολά Σαρκοζί

Δικαστήριο του Παρισιού έκρινε σήμερα ένοχο για σύσταση συμμορίας από το 2005 ως το 2007 τον πρώην πρόεδρο της Γαλλίας Νικολά Σαρκοζί. Η απόφαση αφορά το αν και κατά πόσον ο πρώην πρόεδρος έλαβε χρηματικά ποσά από το τότε καθεστώς του Μουαμάρ Καντάφι στη Λιβύη ενόψει των προεδρικών εκλογών του 2007.

Το δικαστήριο απάλλαξε ωστόσο τον Νικολά Σαρκοζί από τις κατηγορίες της κατάχρησης δημοσίων χρημάτων και της δωροληψίας.

Διαβάστε επίσης

Ένοχοι κρίθηκαν επίσης οι Μπρις Ορτφέ και Κλοντ Γκεάν, δύο στενοί συνεργάτες του τέως προέδρου και υπουργοί των κυβερνήσεων του.

Οι ποινές θα ανακοινωθούν αργότερα εντός της ημέρας.

του ανταποκριτή μας Μ. Σπινθουράκη

ΑΠΕ-ΜΠΕ