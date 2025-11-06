ΕΝΩΣΗ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΑΧΑΪΑΣ

ΠΡΟΣ: Αρχηγό Ελληνικής Αστυνομίας, Αντιστράτηγο κ. Δημήτριο ΜΑΛΛΙΟ (μέσω Π.Ο.ΑΣ.Υ) ΚΟΙΝ.: Γενικό Συντονιστή Αστυνομίας Νοτίου Ελλάδας, Αντιστράτηγο κ. Παναγιώτη ΠΟΥΠΟΥΖΑ (μέσω Π.Ο.ΑΣ.Υ) Γενικό Διευθυντή Διαχείρισης Ανθρωπίνου Δυναμικού, Ταξίαρχο κ. Δημήτριο ΠΟΛΥΖΟ (μέσω Π.Ο.ΑΣ.Υ.) Γενικό Περιφερειακό Αστυνομικό Διευθυντή Δυτικής Ελλάδας, Υποστράτηγο κ. Θεόδωρο ΤΣΑΤΣΑΡΗ Διευθυντή Διεύθυνση Αστυνομία Αχαΐας, Ταξίαρχο κ. Ιωάννη ΜΠΟΥΜΗ Πανελλήνια Ομοσπονδία Αστυνομικών Υπαλλήλων

Θέμα: «Ενίσχυση των Δ.Α. Καρδίτσας και Δ.Α. Ηλείας με αστυνομικό προσωπικό.»

κ. Αρχηγέ,

Η Ένωσή μας εκφράζει την έντονη δυσαρέσκεια και διαμαρτυρία της για μια σειρά ενεργειών που υπονομεύουν την επιχειρησιακή ετοιμότητα των υπηρεσιών μας και καταστρατηγούν κάθε έννοια δίκαιης διοίκησης και ίσης μεταχείρισης του προσωπικού.

Την 03/11/2025, με διαταγή της Δ.Α. Αχαΐας, αποφασίστηκε η μετακίνηση οκτώ (8) αστυνομικών από τις οργανικές τους θέσεις προς ενίσχυση της Ομάδας Πρόληψης και Καταστολής Εγκληματικότητας (Ο.Π.Κ.Ε.) της Δ.Α. Καρδίτσας. Το γεγονός αυτό δημιουργεί άμεσο πρόβλημα τόσο στη λειτουργία των υφιστάμενων υπηρεσιών της Δ.Α. Αχαΐας όσο και στους ίδιους τους αποσπώμενους συναδέλφους. Μεταβάλλεται βίαια και χωρίς καμία επιθυμία τους ο προσωπικός και οικογενειακός τους προγραμματισμός, παρόλο που βρισκόμαστε, εν μέσω της σχολικής χρονιάς και οι περισσότεροι εξ’ αυτών είναι γονείς ανηλίκων τέκνων.

Το παράδοξο της συγκεκριμένης επιλογής είναι ότι δεν επιλέχθηκε κανείς από τις όμορες Δ.Α. της οικείας Γενικής Περιφερειακής Αστυνομικής Διεύθυνσης (Γε.Π.Α.Δ.) Δυτικής Ελλάδας (Δ.Α. Ηλείας και Δ.Α. Αιτωλίας), επιβαρύνοντας δυσανάλογα την Αχαΐα.

Πέραν των ανωτέρω, η αιμορραγία προσωπικού προς τη Διεύθυνση Αστυνομίας Ηλείας συνεχίζεται. Επί τρεις (3) μήνες, η Δ.Α. Αχαΐας ενισχύει καθημερινά με δέκα (10) άτομα το νεοσύστατο Τμήμα Τροχαίας Αυτοκινητοδρόμων Ηλείας, παραμένοντας το προσωπικό αυτό σε καθεστώς ομηρίας, καθώς δεν υπήρξε αποδέσμευση, παρά τις αρχικές διαβεβαιώσεις.

Επίσης, η Διεύθυνση Αστυνομίας Ηλείας, παρόλο που ενισχύθηκε με δέκα (10) αστυνομικούς στις συμπληρωματικές μεταθέσεις του Σεπτεμβρίου τρέχοντος έτους, δεν τοποθέτησε κανέναν στο νεοσύστατο τμήμα. Ως εκ τούτου, η κάλυψη των αναγκών του γίνεται κατά ένα μεγάλο μέρος με αποσπασμένους αστυνομικούς και κυρίως από την Διεύθυνση Αχαΐας.

Αποτέλεσμα των επιλογών αυτών είναι το Τμήμα Αυτοκινητοδρόμων – Π.Α.Θ.Ε. Αχαΐας να λειτουργεί με μόλις δύο (2) αστυνομικούς ανά βάρδια, ενώ το νεοσύστατο Τμήμα Αυτοκινητοδρόμων Ηλείας, με μικρότερο οδικό δίκτυο, λειτουργεί με πέντε (5) άτομα ανά βάρδια.

κύριε Αρχηγέ,

Οι παραπάνω πρακτικές δημιουργούν σοβαρά προβλήματα στη λειτουργία των υπηρεσιών της Δ.Α. Αχαΐας, αλλά και προβλήματα στην προσωπική και οικογενειακή ζωή των συναδέλφων μας. Λόγοι για τους οποίους αιτούμαστε άμεσα:

Την ανάκληση των υποχρεωτικών αποσπάσεων .

Την άμεση επιστροφή των δέκα (10) αστυνομικών που έχουν αποσπαστεί στη Διεύθυνση Αστυνομίας Ηλείας .

Η ασφάλεια των πολιτών πρέπει να είναι προνόμιο και δικαίωμα και για τους πολίτες της Αχαΐας. Όπως επίσης προνόμιο θα πρέπει να είναι η δίκαιη και ορθολογική διαχείριση του προσωπικού της Διεύθυνσης Αστυνομίας Αχαΐας, με σεβασμό στον ίδιο τον αστυνομικό αλλά και την οικογένειά του.

Αναμένουμε την άμεση παρέμβασή σας για την αποκατάσταση της αδικίας και της εύρυθμης λειτουργίας των υπηρεσιών μας.