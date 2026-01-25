Ενίσχυση της Δ/νσης Αστυνομίας Ξάνθης κατά τις τακτικές μεταθέσεις 2026

ΣΥΝΔΙΚΑΛΙΣΤΙΚΗ ΚΙΝΗΣΗ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΩΝ ΞΑΝΘΗΣ

ΠΡΟΣ

Την Πανελλήνια Ομοσπονδία

Αστυνομικών Υπαλλήλων.

Τον Υπουργό Προστασίας του Πολίτη κ. Μιχάλη ΧΡΥΣΟΧΟΪΔΗ (μέσω Π.Ο.ΑΣ.Υ.) Τον Αρχηγό της Ελληνικής Αστυνομίας Αντιστράτηγο κ. Δημήτριο ΜΑΛΛΙΟ (μέσω Π.Ο.ΑΣ.Υ.)

ΚΟΙΝ.:

Υφυπουργό Προστασίας του Πολίτη κ. ΛΑΜΠΡΟΠΟΥΛΟ Ιωάννη (μέσω Π.Ο.ΑΣ.Υ.) Γενικό Γραμματέα Δημόσιας Τάξης κ. ΣΤΑΘΗ Παναγιώτη (μέσω Π.Ο.ΑΣ.Υ.) Βουλευτή Π.Ε. Ξάνθης (Ν.Δ.) κ. Τσιλιγγίρη Σπ. Βουλευτή Π.Ε. Ξάνθης (Νέα Αριστερά) κ. ΖΕΪΜΠΕΚ Χ. Βουλευτή Π.Ε. Ξάνθης (ανεξάρτητος) κ. ΜΠΑΡΑΝ Μπ. Δήμαρχο Ξάνθης κ. ΚΟΝΤΟ Ευ. Δήμαρχο Αβδήρων κ. ΤΣΙΤΙΡΙΔΗ Γ. Δήμαρχο Τοπείρου κ. ΚΟΥΤΣΟΜΙΧΑΛΗ Χαρ. Δήμαρχο Μύκης κ. ΚΙΟΥΡΤ Αχ. Αντιπεριφερειάρχη Ξάνθης κα. ΜΠΡΙΚΑ Π. Μέλη μας ΜΜΕ

ΘΕΜΑ: «Ενίσχυση της Δ/νσης Αστυνομίας Ξάνθης κατά τις τακτικές μεταθέσεις τ.ε.»

κ. Υπουργέ,

κ. Αρχηγέ,

Με την παρούσα επιστολή μας θα θέλαμε να σας εκθέσουμε –για άλλη μία φορά- τους βάσιμους λόγους για τους οποίους η Διεύθυνση Αστυνομίας Ξάνθης έχει ανάγκη καταρχάς την αναδιάρθρωση των οργανικών θέσεων, ώστε αυτές να ανταποκρίνονται στα δεδομένα του σήμερα και κατά δεύτερον την πλήρωση των κενών οργανικών θέσεων με σκοπό την ουσιαστική αστυνόμευση της περιοχής μας.

Η αναδιάρθρωση των οργανικών θέσεων δεν είναι παρά το ελάχιστο και πρώτο βήμα για μία πραγματική –και όχι επικοινωνιακή- μεταρρύθμιση που θα απαντά στα προβλήματα ασφάλειας του σήμερα.

Η σοβαρότατη υποστελέχωση του συνόλου των Υπηρεσιών της Διεύθυνσης Αστυνομίας Ξάνθης, η οποία έχει ήδη ενταθεί και θα αυξηθεί λόγω πολλών συνταξιοδοτήσεων και τα κενά σε μάχιμο προσωπικό που είναι περίπου ογδόντα (80) αποτελούν αδιάψευστους μάρτυρες. Επίσης, το Γραφείο Αντιμετώπισης Ενδοοικογενειακής Βίας που ιδρύθηκε και το Τμήμα Δοκίμων Αστυφυλάκων Ξάνθης που επαναλειτούργησε επανδρώθηκαν εκ των ενόντων, με προσωπικό της διεύθυνσής μας. Η έλλειψη αστυνομικού προσωπικού επηρεάζει δραματικά την επακόλουθη, πραγματική αστυνόμευση με αποτέλεσμα συχνά να βγαίνει μία περιπολία με έναν συνάδελφο από το Α.Τ. και έναν από το Τ.Δ.Ε.Ε. Στο ΠΡΟ.ΚΕ.Κ.Α. Ξάνθης, εξαιτίας ελλιπούς στελέχωσης, τίθενται σοβαρά ζητήματα ασφάλειας και προβλήματα στην αναγκαία εποπτεία του Προσωπικού των ΣΦΟΧ. Το Τ.Σ.Φ. Ξάνθης ασχολείται με ξένα καθήκοντα, καλύπτοντας καθημερινά «τρύπες» και εγκαταλείποντας ταυτόχρονα το αντικείμενο της αντιμετώπισης της παράνομης εισόδου στην Χώρα. Με ίδιες αλχημείες ίδιας ποιότητας αστυνόμευσης ή ακόμα και χωρίς καθόλου περιπολία λειτουργούν τα περιφερειακά τμήματα του νομού και ο καθένας αντιλαμβάνεται τις συνέπειες. Εμείς και οι συμπολίτες μας τις αντιλαμβανόμαστε και μάλιστα τις βιώνουμε.

Η εγκληματικότητα στον οικισμό του Δροσερού αποτελεί γνωστό, αν και δυσεπίλυτο πρόβλημα για ολόκληρη την περιοχή. Η ποσοτική -αλλά δυστυχώς και η ποιοτική- έξαρση της εγκληματικότητας που προέρχεται από τον συγκεκριμένο οικισμό πρέπει να αντιμετωπιστεί σε βάθος χρόνου και με συστηματική μεθοδικότητα. Η απόσπαση ομάδων ΟΠΚΕ από την υπόλοιπη Ελλάδα προς την Ξάνθη αποτέλεσε έναν στόχο για την ένωσή μας τον οποίο πετύχαμε με την υποστήριξή σας, με σκοπό να λειτουργήσει ως εργαλείο στα χέρια της αρμόδιας Διοίκησης (Αστυνομία, Δήμος και λοιπές δημόσιες υπηρεσίες), αλλά η μόνιμη και σε βάθος αστυνόμευση απαιτεί μόνιμο και με βαθιά γνώση της περιοχής προσωπικό.

Το 2024 έλαβε χώρα η επαναλειτουργία του Τμήματος Δοκίμων Αστυφυλάκων Ξάνθης. Οι ελλείψεις όμως της Σχολής, τόσο σε στοιχειώδη υλικοτεχνικό εξοπλισμό, όσο και στο ελάχιστα απαιτούμενο αστυνομικό προσωπικό, καθιστά υποχρεωτική την σοβαρή ενίσχυσή της με σκοπό την αξιοπρεπή και αδιάλειπτη λειτουργία της. Η συνεχής υποβάθμιση της ιδέας της ίδιας της Σχολής Αστυφυλάκων, ακόμα και αν ονομάζεται «αναβάθμιση», σε συνδυασμό με την χαρακτηριστική πια τάση της πρόσληψης μέσω προκηρύξεων οδηγεί με ακρίβεια στο μαρασμό του Τ.Δ.Α. Ξάνθης. Αν αυτό είναι η θέληση της Πολιτείας για την Ξάνθη, να μετατραπεί ένα εκπαιδευτικό ίδρυμα σε δομή κράτησης μεταναστών, θα πρέπει να το γνωρίζουμε με σαφήνεια τόσο εμείς, όσο και η τοπική κοινωνία.

Μετά την ένταξη της Βουλγαρίας και στα χερσαία σύνορα Schengen η ολοένα αναπτυσσόμενη κυκλοφορία από το γειτονικό κράτος, τόσο τους θερινούς όσο και τους χειμερινούς μήνες, απαιτεί επιπλέον ανθρώπινους πόρους. Πρόσφατα, δόθηκε στην κυκλοφορία το νέο οδικό δίκτυο Δημάριο-Ελληνοβουλγαρικά Σύνορα για το οποίο πολλοί φωτογραφήθηκαν ικανοποιημένοι, κανείς όμως δεν ανέφερε πως και από ποιούς θα αστυνομεύεται αυτό το έντονα ορεινό ανάγλυφο.

Η Εγνατία Οδός αστυνομεύεται συνήθως από το ένα (1) περιπολικό με το ένα (1) άτομο πλήρωμα του Τμήματος Τροχαίας Ξάνθης, το οποίο είναι επιφορτισμένο – πέρα από την Εγνατία- με τον τομέα μίας τροχαίας έδρας (πόλη της Ξάνθης και περίχωρα, Ε.Ο. Ξάνθης-Σταυρούπολης, Ε.Ο. Ξάνθης-Ιάσμου, Ε.Ο. Ξάνθης-Π.Λάγους, Ε.Ο. Ξάνθης-Καβάλας). Η ίδρυση Τμήματος Τροχαίας για την Εγνατία οδό και η επάνδρωσή του ως νεοϊδρυθείσα Υπηρεσία αποτελεί μόνιμο και δίκαιο αίτημά μας, αλλά στην παρούσα φάση μπορούμε μόνο να ζητήσουμε την ενίσχυσή μας σε προσωπικό, ώστε να υπάρξει ουσιαστική τροχαία αστυνόμευση. Αν η μείωση των ατυχημάτων αποτελεί στόχο της Υπηρεσίας και της Πολιτείας, αυτός μπορεί να επιτευχθεί μόνο μέσω της αστυνόμευσης και όχι απλώς με την θελκτική αυστηροποίηση των ποινών.

Επιπρόσθετα, θα θέλαμε να τονίσουμε ότι ο αριθμός των εκατό (100) περίπου Συνοριοφυλάκων Ορισμένου Χρόνου (ΣΦΟΧ) μπορεί να εμφαίνεται στην Διεύθυνσή μας, αλλά απασχολείται απολύτως αποκλειστικά στο ΠΡΟ.ΚΕ.ΚΑ Ξάνθης.

Η ακριτική Ξάνθη αποτελεί πρότυπο συμβίωσης και διαπολιτισμικής-διαθρησκευτικής συνεργασίας χριστιανών και μουσουλμάνων και η αστυνόμευσή της δεν πρέπει να συγκρίνεται μόνο με βάση αυστηρούς στατιστικούς δείκτες, αλλά προσμετρώντας και το εθνικό αποτύπωμά της.

Η Π.Ο.ΑΣ.Υ. παρακαλείται για προώθηση στην Πολιτική και Φυσική μας Ηγεσία του δίκαιου αιτήματος για ουσιαστική ενίσχυση της Διεύθυνσης Αστυνομίας Ξάνθης κατά τις Τακτικές Μεταθέσεις έτους 2026.

Οι κ.κ. αιρετοί εκπρόσωποι των συμπολιτών μας, στους οποίους κοινοποιείται το παρόν, παρακαλούνται για τις δικές τους άμεσες και αποτελεσματικές ενέργειές τους με σκοπό την ικανοποίηση των λογικών και δίκαιων αιτημάτων μας, καθώς και όπως ενημερώσουν την ένωσή μας για αυτές και την εξέλιξή τους, ώστε κι εμείς με τη σειρά μας να ενημερώσουμε τα μέλη μας.

Μετά τιμής,

ΓΙΑ ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΔΡΟΣΙΤΗΣ Παναγιώτης

Ο ΓΕΝ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

ΑΝΤΩΝΙΟΥ Γραμμένος