Π Ρ Ο Σ: 1.- Υπουργό Προστασίας του Πολίτη κ. Μιχάλη ΧΡΥΣΟΧΟΪΔΗ (μέσω Π.Ο.ΑΣ.Υ.).

2.- Αρχηγό Ελληνικής Αστυνομίας, Αντιστράτηγο κ. Δημήτριο ΜΑΛΛΙΟ (μέσω Π.Ο.ΑΣ.Υ.)

3.- Πανελλήνια Ομοσπονδία Αστυνομικών Υπαλλήλων (Π.Ο.ΑΣ.Υ.).

Κ Ο Ι Ν: 1.- Βουλευτές Νομού Σερρών

2.- Μέλη μας.

ΘΕΜΑ: ″Ενίσχυση της Διεύθυνσης Αστυνομίας Σερρών με Αστυνομικό Προσωπικό στις συμπληρωματικές μεταθέσεις έτους 2025″ .

Κύριε Υπουργέ,

Κύριε Αρχηγέ,

Η Ένωση Αστυνομικών Υπαλλήλων Σερρών, λαμβάνοντας υπόψη τις σοβαρές ελλείψεις σε προσωπικό και τις ιδιαίτερες ανάγκες του Νομού Σερρών, υποβάλλει το παρόν αίτημα για την ενίσχυση της Διεύθυνσης Αστυνομίας Σερρών κατά τις συμπληρωματικές μεταθέσεις του έτους 2025.

Οι ειδικές συνθήκες που επικρατούν στην περιοχή μας καθιστούν το αίτημα επιβεβλημένο και αποτυπώνονται στα ακόλουθα:

Γεωγραφικά και επιχειρησιακά χαρακτηριστικά.

Ο Νομός Σερρών είναι ο μεγαλύτερος της Κεντρικής Μακεδονίας και ένας από τους μεγαλύτερους στη χώρα. Διαθέτει εκτεταμένο οδικό δίκτυο, συμπεριλαμβανομένου του κάθετου άξονα της Εγνατίας Οδού που συνδέει τον Προμαχώνα με τη Θεσσαλονίκη, ενώ αποτελεί τη σημαντικότερη χερσαία πύλη εισόδου στη Χώρα μας. Η κίνηση τουριστών και εμπορευματικών οχημάτων αυξήθηκε κατά περίπου 25% σε σχέση με πέρυσι, αύξηση που επιβαρύνει και το τοπικό επαρχιακό δίκτυο, γεγονός που καθιστά απολύτως αναγκαία την ενίσχυση της αστυνομικής παρουσίας.

Κατάστημα κράτησης και δομές μεταναστών.

Στην περιοχή λειτουργεί το δεύτερο μεγαλύτερο κατάστημα κράτησης της χώρας, καθώς και δύο δομές φιλοξενίας μεταναστών. Ειδικότερα, η Κλειστή Ελεγχόμενη Δομή Σιντικής απαιτεί συνεχή αστυνομική παρουσία για την κράτηση, διαχείριση, καταγραφή, μεταγωγές και νοσηλείες μεταναστών.

Νέες υπηρεσιακές ανάγκες.

Η δημιουργία και λειτουργία νέων υπηρεσιών (ενδοοικογενειακή βία, προστασία ανηλίκων, τμήμα αλλοδαπών) καθώς και η αυξημένη πίεση στα γραφεία ταυτοτήτων, λόγω του μεγάλου όγκου εργασίας, εντείνουν τις ανάγκες σε προσωπικό.

Αθλητικές δραστηριότητες.

Ο Νομός Σερρών φιλοξενεί ποδοσφαιρική ομάδα στη Super League και γυναικεία ομάδα καλαθοσφαίρισης στην Α1, γεγονός που επιβάλλει συχνά αυξημένα μέτρα ασφαλείας για την ομαλή διεξαγωγή αθλητικών εκδηλώσεων.

Κοινωνικές ιδιαιτερότητες.

Η ύπαρξη δύο μεγάλων καταυλισμών Ρομά δημιουργεί πρόσθετες ανάγκες για αποτελεσματική επιτήρηση και κοινωνική διαχείριση.

Αποχωρήσεις προσωπικού

Η Διεύθυνση Αστυνομίας Σερρών έχει αποδυναμωθεί σημαντικά λόγω συνεχών συνταξιοδοτήσεων τα τελευταία χρόνια, χωρίς να υπάρξει αντίστοιχη αναπλήρωση μέσω των τακτικών μεταθέσεων. Αυτό έχει οδηγήσει σε υπερφόρτωση των εναπομεινάντων συναδέλφων και σε αδυναμία κάλυψης των αυξημένων υπηρεσιακών αναγκών.

Η Ένωση Αστυνομικών Υπαλλήλων Σερρών ζητά την άμεση ενίσχυση της Διεύθυνσης Αστυνομίας Σερρών με νέο αστυνομικό προσωπικό στις συμπληρωματικές μεταθέσεις του 2025, προκειμένου:

• να καλυφθούν τα κενά που έχουν δημιουργηθεί,

• να διασφαλιστεί η δημόσια τάξη και ασφάλεια,

• να ανταποκριθούμε αποτελεσματικά στις αυξημένες ανάγκες της περιοχής μας.

Ευελπιστούμε στη θετική ανταπόκρισή σας, ώστε να ενισχυθεί ουσιαστικά η αστυνομική παρουσία στον Νομό Σερρών και να διασφαλιστεί η προστασία και η ασφάλεια των πολιτών.

Για το Διοικητικό Συμβούλιο

Ο Πρόεδρος Ο Γενικός Γραμματέας

ΚΟΥΝΙΟΣ Ιωάννης ΧΑΤΖΗΑΝΤΩΝΙΟΥ Κων/νος