Ενίσχυση με αστυνομικό προσωπικό της Δ.Α. Ηλείας

20:14 | 31/01/2026

Μετά από συνεχείς παρεμβάσεις και πιέσεις της Ένωσης αστυνομικών υπαλλήλων Ηλείας, το αίτημά μας για ενίσχυση με αστυνομικό προσωπικό επιτέλους εισακούστηκε.

 Η Δ.Α. Ηλείας ενισχύεται με 32 αστυνομικούς μετά το πέρας του Συμβουλίου μεταθέσεων 2026.

Ειδικότερα  στην διεύθυνση μας τοποθετούνται:  2 Υπαστυνόμοι, 10 Ανθυπαστυνόμοι - Αρχιφύλακες και 20 Υπαρχιφύλακες - Αστυφύλακες. Ένα μεγάλο ευχαριστώ στην Π.Ο.ΑΣ.Υ που με τις ενέργειες - παρεμβάσεις της ενίσχυσε το διεκδικητικό μας πλαίσιο. 

Ως Ένωση Αστυνομικών Υπαλλήλων Ηλείας δεν σταματάμε εδώ. Συνεχίζουμε δυναμικά να διεκδικούμε το αυτονόητο: επαρκή στελέχωση και καλύτερες συνθήκες για όλες τις αστυνομικές υπηρεσίες του νομού.

 Για τους συναδέλφους – για την κοινωνία – για την ασφάλεια.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ             Η ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ 

ΚΑΤΣΩΛΗΣ Γρηγόρης       ΒΑΛΗ Ιωάννα

ΕΝΩΣΗ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΩΝ ΗΛΕΙΑΣ
