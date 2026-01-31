Ενίσχυση με αστυνομικό προσωπικό της Δ.Α. Ηλείας

Μετά από συνεχείς παρεμβάσεις και πιέσεις της Ένωσης αστυνομικών υπαλλήλων Ηλείας, το αίτημά μας για ενίσχυση με αστυνομικό προσωπικό επιτέλους εισακούστηκε.

Η Δ.Α. Ηλείας ενισχύεται με 32 αστυνομικούς μετά το πέρας του Συμβουλίου μεταθέσεων 2026.

Ειδικότερα στην διεύθυνση μας τοποθετούνται: 2 Υπαστυνόμοι, 10 Ανθυπαστυνόμοι - Αρχιφύλακες και 20 Υπαρχιφύλακες - Αστυφύλακες. Ένα μεγάλο ευχαριστώ στην Π.Ο.ΑΣ.Υ που με τις ενέργειες - παρεμβάσεις της ενίσχυσε το διεκδικητικό μας πλαίσιο.

Ως Ένωση Αστυνομικών Υπαλλήλων Ηλείας δεν σταματάμε εδώ. Συνεχίζουμε δυναμικά να διεκδικούμε το αυτονόητο: επαρκή στελέχωση και καλύτερες συνθήκες για όλες τις αστυνομικές υπηρεσίες του νομού.

Για τους συναδέλφους – για την κοινωνία – για την ασφάλεια.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ Η ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

ΚΑΤΣΩΛΗΣ Γρηγόρης ΒΑΛΗ Ιωάννα