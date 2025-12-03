Ενισχύονται τα μπλόκα των αγροτών σε Νίκαια και Ε65 - Κλειστή η E.O. Αθηνών - Θεσσαλονίκης

Ενισχύεται διαρκώς το μπλόκο των αγροτών στη Νίκαια, με την εθνική οδό Αθηνών-Θεσσαλονίκης να παραμένει κλειστή και σήμερα, ενώ η κίνηση των οχημάτων πραγματοποιείται μέσω παρακαμπτηρίων που έχουν οριστεί από την Τροχαία.

Στο σημείο φτάνουν συνεχώς νέα τρακτέρ και αγροτικά μηχανήματα, ενώ το επόμενο εικοσιτετράωρο αναμένονται επιπλέον αφίξεις, ανεβάζοντας ακόμη περισσότερο τη συμμετοχή.

Οι αγρότες του Θεσσαλικού μπλόκου έχουν αποφασίσει να παραμείνουν στο σημείο, ενώ απευθυνόμενοι στην κυβέρνηση διεκδικούν λύσεις στα βασικά αιτήματα: το υψηλό κόστος παραγωγής, τις χαμηλές τιμές διάθεσης των προϊόντων και την ανάγκη άμεσης καταβολής των ενισχύσεων.

Παράλληλα, οι αγρότες προετοιμάζονται για να πραγματοποιήσουν κινητοποίηση στο κέντρο της πόλης, αύριο, Πέμπτη, ενόψει της δίκης της 4ης Δεκεμβρίου για τους συναδέλφους τους που συνελήφθησαν στα πρόσφατα επεισόδια, με στόχο να εκφράσουν έμπρακτα την αλληλεγγύη τους.

Υπενθυμίζεται ότι χθες, κτηνοτρόφοι της περιοχής πραγματοποίησαν συμβολική διαμαρτυρία στην Κεντρική πλατεία Λάρισας, ρίχνοντας γάλα, άχυρα και καλαμπόκι μπροστά στο Δικαστικό Μέγαρο. Με αυτή την κίνηση θέλησαν να αναδείξουν τη δυσκολία της παραγωγής, το αυξημένο κόστος και τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν, αλλά και να τονίσουν ότι ο πρωτογενής τομέας αποτελεί ζωντανό και αναγκαίο κομμάτι της κοινωνίας.

ΦΩΤΟ ΑΠΕ-ΜΠΕ/ΑΧΙΛΛΕΑΣ ΧΗΡΑΣ