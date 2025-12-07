Ενισχυμένη εκπαίδευση αστυνομικών σε Ρόδο, Σύρο και Κω

Στο πλαίσιο του επιχειρησιακού προγράμματος «Καλλιπάτειρα» ολοκληρώθηκε η 2η φάση της ειδικής εκπαίδευσης αστυνομικών στα νησιά Σύρο, Ρόδο και Κω. Η δράση στοχεύει στην αναβάθμιση των επιχειρησιακών δεξιοτήτων των στελεχών της ΕΛ.ΑΣ., καθώς και στην υιοθέτηση σύγχρονων πρακτικών πρόληψης και προστασίας.

Με τη συνεχή επιμόρφωση, το πρόγραμμα ενισχύει την αποτελεσματικότητα των αστυνομικών δυνάμεων και την ασφάλεια των τοπικών κοινωνιών, συμβάλλοντας στη βελτίωση της συνολικής ποιότητας υπηρεσιών προς τους πολίτες.

