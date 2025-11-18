Ενημερωτική ομιλία με θέμα “Παιδική Προστασία” από τον Αστυνόμο Β' Αγγελίδη Παναγιώτη

Στο πλαίσιο της συνεργασίας σχολείου – οικογένειας και της ευαισθητοποίησης γύρω από θέματα ασφάλειας και προστασίας των παιδιών, θα έχουμε τη χαρά να φιλοξενήσουμε τον κο Αγγελίδη Παναγιώτη, Αστυνόμο Β΄ της Υποδιεύθυνσης Προστασίας Ανηλίκων, ο οποίος θα πραγματοποιήσει ενημερωτική ομιλία με θέμα “Παιδική Προστασία”.

Η συνάντηση θα πραγματοποιηθεί την Τετάρτη 19 Νοεμβρίου 2025, στις 18:00, στην αίθουσα εκδηλώσεων του 2ου Δ.Σχ. Περαίας.

Η παρουσία σας θεωρείται ιδιαίτερα σημαντική, καθώς θα έχουμε την ευκαιρία να ενημερωθούμε για ζητήματα που αφορούν την ασφάλεια των παιδιών, την πρόληψη κινδύνων και τους τρόπους με τους οποίους μπορούμε να τα προστατεύουμε και να τα στηρίζουμε αποτελεσματικά.