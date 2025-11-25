Την Δευτέρα 24 Νοεμβρίου 2025, στην αίθουσα του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Τρικκαίων, πραγματοποιήθηκε με επιτυχία ενημερωτική ημερίδα σχετικά με το Ταμείο Επαγγελματικής Ασφάλισης Αστυνομικών, Πυροσβεστών και Λιμενικών (Τ.Ε.Α.Α.Π.Λ.) την οποία διοργάνωσαν από κοινού η Ένωση Αστυνομικών Υπαλλήλων Τρικάλων και η Τοπική Διοίκηση Τρικάλων της Διεθνούς Ενώσεως Αστυνομικών (I.P.A.).

Την κεντρική ενημέρωση προς τα στελέχη των Σωμάτων Ασφαλείας πραγματοποίησαν ο Πρόεδρος του Ταμείου, Θεόδωρος Γούσιας, καθώς και ο Αντιπρόσωπος του Ταμείου για τον Νομό Τρικάλων, Αλέξανδρος Αγραφιώτης. Κατά τη διάρκεια της παρουσίασης αναλύθηκαν οι σκοποί, οι παροχές και τα πλεονεκτήματα του Ταμείου, ενώ δόθηκαν διευκρινίσεις και απαντήσεις σε ερωτήματα των παρευρισκομένων.

Την εκδήλωση τίμησαν με την παρουσία τους ο Γενικός Περιφερειακός Αστυνομικός Διευθυντής Θεσσαλίας, Ταξίαρχος Στυλιανός Μπιλιάλης, ο Διευθυντής της Διεύθυνσης Αστυνομίας Τρικάλων, Ταξίαρχος Δημήτριος Μήτραινας, ο Α’ Υποδιευθυντής της Διεύθυνσης Αστυνομίας Τρικάλων, Αστυνομικός Διευθυντής Αθανάσιος Κάππας, ο συνάδελφος και Πρόεδρος της Αστικής Ανάπτυξης Τρικάλων Γεώργιος Ζιώγας, ο Πρόεδρος της Τ.Δ. Καρδίτσας Γεώργιος Ζαρχανής, καθώς επίσης και Μέλη των Διοικητικών Συμβουλίων των δύο ενώσεων. Στην ημερίδα συμμετείχε επίσης πλήθος συναδέλφων, τόσο μελών όσο και μη του Ταμείου και ολοκληρώθηκε σε ιδιαίτερα θετικό κλίμα, επιβεβαιώνοντας το αυξημένο ενδιαφέρον του προσωπικού για τα ζητήματα επαγγελματικής ασφάλισης και τη σημασία της έγκυρης ενημέρωσης.