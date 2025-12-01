Ενημερωτική Εκδήλωση του Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη και του Δήμου Κηφισιάς - ΦΩΤΟ

Ενημερωτική εκδήλωση με τίτλο: «Ασφαλής Πόλη: Ενημερωμένοι Πολίτες», πραγματοποίησαν το Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη και ο Δήμος Κηφισιάς, το Σάββατο 29 Νοεμβρίου 2025, στην Κηφισιά. Την εκδήλωση συντόνιζε ο δημοσιογράφος Γιώργος Ευγενίδης.

Στη διάρκεια της παρουσιάστηκαν τα αποτελέσματα των αστυνομικών δράσεων που έχουν αναπτυχθεί στις περιοχές του Δήμου, έπειτα από την υπογραφή του Μνημονίου Συνεργασίας ανάμεσα στον Υπουργό Προστασίας του Πολίτη, Μιχάλη Χρυσοχοΐδη και τον Δήμαρχο Κηφισιάς, Βασίλη Ξυπολυτά, ενώ Αξιωματικοί της ΕΛ.ΑΣ μίλησαν για τις μορφές των απατών που έχουν ως στόχο, κυρίως ηλικιωμένους ανυποψίαστους πολίτες. Ιδιαίτερη αναφορά έγινε και στις δράσεις για την πρόληψη και αντιμετώπιση της ανήλικης παραβατικότητας, όπως και στην αντιμετώπιση της παραβατικότητας στον σταθμό του ΗΣΑΠ με την εφαρμογή του Σχεδίου Αριάδνη.

Διαβάστε επίσης

Τη σημαντική μείωση στους δείκτες εγκληματικότητας, ειδικά για την περιοχή της Κηφισιάς, παρουσίασε ο Γενικός Αστυνομικός Διευθυντής Αττικής, Υποστράτηγος Αθανάσιος Κάμπρας. Όπως τόνισε: «Το ειδικό επιχειρησιακό σχέδιο εφαρμόζεται με συνέπεια και μετρήσιμη αποτελεσματικότητα στις περιοχές Κηφισιάς, Διονύσου και Πεντέλης. Η υλοποίηση του σχεδίου πραγματοποιείται καθημερινά, μέσω συνδυασμού εμφανών και μη εμφανών αστυνομικών δράσεων, αξιοποιώντας πλήρως τις διαθέσιμες δυνάμεις των ΟΠΚΕ, ΔΙ.ΑΣ., Τροχαίας και των Υπηρεσιών Ασφαλείας. Η ολοκληρωμένη αυτή επιχειρησιακή προσέγγιση επιτρέπει την άμεση επέμβαση, την αυξημένη επιτήρηση και την αποτελεσματική πρόληψη εγκληματικών ενεργειών. Τα αποτελέσματα της ενίσχυσης αποτυπώθηκαν άμεσα, με αύξηση συλλήψεων από τον Μάιο και σταθεροποίηση σε υψηλότερα επίπεδα έναντι του προηγούμενου έτους. Παράλληλα, καταγράφηκε ουσιαστική άνοδος εξιχνιάσεων, καθώς η ενισχυμένη διαθεσιμότητα προσωπικού επέτρεψε τη σε βάθος διερεύνηση πιο σύνθετων υποθέσεων».

Ενδεικτικά ανέφερε πως, στην Κηφισιά υπήρξε μείωση σε κλοπές και διαρρήξεις σε οικίες κατά 54,5%, σε καταστήματα σε ποσοστό 34,5%, στις κλοπές τροχοφόρων κατά 21,1%, στις κλοπές από τροχοφόρα κατά 54,1% και στις ληστείες κατά 29,3%. (Αναλυτική παρουσίαση εδώ)

Ο Υπουργός Προστασίας του Πολίτη, Μιχάλης Χρυσοχοΐδης αναφέρθηκε αναλυτικά στον σχεδιασμό για την ενίσχυση του πλέγματος αστυνόμευσης και ασφάλειας στον Δήμο Κηφισιάς, σε συνέχεια του Μνημονίου Συνεργασίας, το οποίο ως στόχο έχει την εμπέδωση του αισθήματος ασφάλειας και την αντιμετώπιση των προβλημάτων που επηρεάζουν τη ζωή και τη βελτίωση της καθημερινότητας του πολίτη. Όπως τόνισε, το δίκτυο καμερών, που έχει σχεδιαστεί να τοποθετηθεί στους δρόμους της πόλης, θα συμβάλλει στην αποτροπή, τον έλεγχο και την εξιχνίαση εγκληματικών πράξεων. Παράλληλα, σημείωσε πως στο πλαίσιο του σχεδίου αστυνόμευσης θα ενισχυθεί το Α.Τ Κηφισιάς με επιπλέον νέους αστυνομικούς, οι οποίοι ως κύριο έργο θα έχουν την εξυπηρέτηση των πολιτών που θα προσέρχονται στο Τμήμα, όπως και με τα ζητήματα διαχείρισης της κοινωνικής αστυνόμευσης, δηλαδή τα περιστατικά ενδοοικογενειακής βίας κλπ. Επιπλέον, ιδιαίτερη αναφορά έκανε στο σχέδιο για την αντιμετώπιση της παραβατικότητας στους οικισμούς με υψηλή παραβατικότητα καθώς αυτές αποτελούν “ορμητήρια”. Ειδικότερα, σχετικά με την περιοχή της Κηφισιάς είπε πως, «οι κακοποιοί στην Κηφισιά είναι “εισαγόμενοι”. Δηλαδή, έρχονται από άλλα σημεία, διότι θεωρούν ότι είναι μια πλούσια περιοχή και θα μπορούσαν να έχουν λεία από τις εγκληματικές πράξεις. Γι’ αυτόν τον λόγο, επειδή έχει γίνει η καταγραφή της εγκληματικότητας από τις συλλήψεις και τις εξιχνιάσεις που έχουν γίνει μέχρι τώρα, έχουμε εντοπίσει τα κέντρα που φέρνουν εδώ τους κακοποιούς και τους εγκληματίες και αρχίσαμε και εκεί να εφαρμόζουμε ένα σχέδιο. Για παράδειγμα στη Δυτική Αττική υπάρχουν αυτή τη στιγμή, εντός των οικισμών αυτών, απ’ όπου προέρχονταν πάρα πολλοί συλληφθέντες, αστυνομικοί σε εικοσιτετράωρη βάση και επιβάλλεται κάθε μέρα ο νόμος, η τάξη και το δίκαιο, έτσι ώστε να μειωθεί όλο αυτό το ρεύμα της εγκληματικότητας, το οποίο εισερχόταν στην πόλη».

Επιπλέον ο κ. Υπουργός τόνισε ότι στη μείωση στους δείκτες εγκληματικότητας στην Κηφισιά συνέβαλε -εκτός από το σχέδιο αστυνόμευσης και τις νομοθετικές ρυθμίσεις που αυστηροποίησαν κάποιες διατάξεις, όπως αυτή της υποτροπής- η σημαντική δουλειά με τα πολύ καλά αποτελέσματα από το Τμήμα Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων.

«Όλα αυτά δεν είναι τυχαία. Είναι αποτελέσματα μιας πολιτικής, η οποία γίνεται με σχέδιο, με στρατηγική, με πολύ κόπο, με πολλή προσπάθεια που κάνουν οι άνδρες και οι γυναίκες της αστυνομίας», είπε. Τέλος, αναφέρθηκε στην περαιτέρω αστυνόμευση στις περιοχές του Δήμου, σημειώνοντας πως, από τις αρχές Απριλίου σχεδιάζεται η ενίσχυση των περιπολιών της ΔΙ.ΑΣ, ώστε δύο δίκυκλα με 4 αστυνομικούς να διέρχονται ανά 12-15 λεπτά, από όλες τις γειτονιές του Δήμου. «Θα συνεχίσουμε την προσπάθεια για την εξιχνίαση κάθε εγκληματικής πράξης, καθώς αν μπορούμε να εξιχνιάσουμε ακόμη και μια παραβατική πράξη είναι νίκη, γιατί “αποσύρουμε” από τη δράση έναν κακοποιό», κατέληξε ο κ. Χρυσοχοΐδης.

«Πρέπει να συνεχίσουμε με την ίδια δύναμη, με την ίδια στρατηγική, τη μεγάλη προσπάθεια σε βάθος χρόνου, ώστε να μπορέσουμε να εξαλείψουμε πλήρως τα προβλήματα της Κηφισιάς, γιατί βλέπουμε ότι μήνα με τον μήνα η εικόνα βελτιώνεται», σημείωσε ο Δήμαρχος Κηφισιάς, Βασίλης Ξυπολυτάς. Πρόσθεσε, δε, ότι η συνολική εικόνα της πόλης έχει αλλάξει, κυρίως χάρη στη μεγάλη προσπάθεια που κατεβλήθη από το Υπουργείο και την Ελληνική Αστυνομία, αλλά και λόγω της πολύ καλής συνεργασίας με τον Δήμο.

«Από την πρώτη κιόλας ημέρα της ανάληψης των καθηκόντων της νέας Δημοτικής Αρχής, ζήτησα από τον Υπουργό Προστασίας του Πολίτη την άμεση συνεργασία και την από κοινού εκπόνηση ενός ολοκληρωμένου σχεδίου δράσης για τη μείωση της εγκληματικότητας στην περιοχή. Ακολούθησε η υπογραφή του Μνημονίου Συνεργασίας μεταξύ Δήμου και Υπουργείου – μιας συνεργασίας που ήδη αποδίδει μετρήσιμα αποτελέσματα, με σημαντική μείωση της παραβατικότητας σε ολόκληρη την Κηφισιά», τόνισε ο Δήμαρχος Βασίλης Ξυπολυτάς.

Ο κ. Ξυπολυτάς αναφέρθηκε, επίσης, στις προτεραιότητες του σχεδιασμού του Δήμου και ανακοίνωσε ότι με ίδιους πόρους θα χρηματοδοτηθεί η αγορά καμερών ασφαλείας, ύψους 200.000 ευρώ, οι οποίες θα τοποθετηθούν στους δρόμους της πόλης. «Επιθετικά προχωράμε σε αυτό», υπογράμμισε. Παράλληλα, προανήγγειλε την ενίσχυση της Δημοτικής Αστυνομίας με επιπλέον 11 άτομα, διπλασιάζοντας τη δύναμη της Υπηρεσίας. Αναφέρθηκε, επίσης, στη συνεργασία του Δήμου με εταιρεία που θα εφαρμόσει πιλοτικό πρόγραμμα χρήσης drones σε συνδυασμό με πεζές περιπολίες, «ώστε ένα drone να μπορεί να μεταβεί μέσα σε λίγα λεπτά σε καταγγελία δημότη, χωρίς να απαιτείται πάντα η άμεση παρουσία πεζής περιπολίας».

Τέλος, ο κ. Ξυπολυτάς ανακοίνωσε ότι ξεκινά το έργο δημόσιου ηλεκτροφωτισμού LED, ύψους 30 εκατομμυρίων ευρώ, το οποίο θα υλοποιηθεί το αμέσως επόμενο διάστημα και θα αναβαθμίσει πλήρως τον φωτισμό της πόλης. «Είναι ένα από τα μεγαλύτερα έργα της Κηφισιάς, το οποίο θα αλλάξει την όψη της σε επίπεδο φωτισμού», τόνισε.

Σε ότι αφορά στην αντιμετώπιση της ανήλικης παραβατικότητας ο κ. Δήμαρχος ανέφερε πως στην περιοχή εφαρμόζονται “soft” πολιτικές, όπως είναι ένα πρόγραμμα που εφαρμόζεται πιλοτικά σε δύο σχολεία της Κηφισιάς για τη νεανική πραγματικότητα και ζήτησαν και από όμορους δήμους να μπουν στο πρόγραμμα αυτό, με στόχο από του χρόνου να διπλασιαστούν τα σχολεία. Τέλος, ζήτησε τη συμβολή του Υπουργείου, ώστε να δημιουργηθεί ένα νέο θεσμικό πλαίσιο για την αντιμετώπιση της επαιτείας, καθώς όπως είπε, από το 2019 έχει αλλάξει, με αποτέλεσμα να μην υπάρχει η δυνατότητα ποινικής αποτελεσματικής αντιμετώπισης του φαινομένου και όσων επιδίδονται σε επαιτεία, αφήνοντας στην ουσία εκτεθειμένους τους πολίτες στους επιτήδειους.

«Ιδιαίτερη σημασία είχε η παρουσία πολλών μελών από τα Κέντρα Απασχόλησης Ηλικιωμένων της περιοχής, τα οποία συχνά στοχοποιούνται από επιτήδειους. Ο Υπουργός Προστασίας του Πολίτη, ανοίγοντας τη δεύτερη ενότητα της εκδήλωσης, ζήτησε την προσοχή όλων των παρισταμένων στις εισηγήσεις για τις μορφές απάτης, τη βία στο διαδίκτυο και την παραβατικότητα ανηλίκων». Μάλιστα, σύμφωνα με τα στοιχεία της Γενικής Αστυνομικής Διεύθυνσης Αττικής, οι απάτες έχουν αυξηθεί σε ποσοστό + 63,6%. «Οι απάτες είναι η νέα μορφή εγκλήματος και έχουν αυξηθεί με γεωμετρική πρόοδο μέσα από απλοϊκούς τρόπους. Ας δώσουμε προσοχή», τόνισε ο κ. Υπουργός.

Αμέσως μετά ο Αστυνόμος Β’ Ιωάννης Καρδάσης, από την Υποδιεύθυνση Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Βορειοανατολικής Αττικής, παρουσίασε όλες τις μορφές τηλεφωνικών απατών που έχουν ως στόχο, κυρίως, τους ηλικιωμένους συμπολίτες μας.

Τηλεφωνικές Απάτες στην Ελλάδα

Απάτη Δ.Ε.Δ.Δ.Η.Ε.

Απάτη Λογιστικού Γραφείου

Απάτη με Ψεύτικους Αστυνομικούς

Απάτη Νοσηλείας

Απάτες Εξωτερικού Χώρου & Κατ’ Οίκον

«Η ενημέρωση είναι η καλύτερη άμυνα. Η πρόληψη μας βοηθάει να αποφύγουμε περιστατικά Μην εμπιστεύεστε αμέσως, ειδοποιήστε την αστυνομία, ζητήστε βοήθεια, αναγνωρίστε τα ύποπτα σημάδια», κατέληξε στην παρουσίασή του ο κ. Καργάσης.

Στη συνέχεια ακολούθησε συζήτηση με θέμα: «Οι κοινωνικές διαστάσεις της βίας και παραβατικότητας», την οποία συντόνισε ο δημοσιογράφος Ηλίας Παπαϊωάννου και συμμετείχαν η Προϊστάμενη του Τμήματος Καινοτόμων Δράσεων και Στρατηγικής της Διεύθυνσης Δίωξης Κυβερνοεγκλήματος, Αστυνόμος Α’ Αιμιλία Δουκέλη και η επικεφαλής της Υποδιεύθυνσης Προστασίας Ανηλίκων της Διεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Γ.Α.Δ.Α., Αστυνόμος Α’ Κωνσταντίνα Κωστάκου.

Στην εκδήλωση παρέστησαν, επίσης, ο Βουλευτής Δυτικής Αθήνας Δημήτρης Καλογερόπουλος, η Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Βορείου Τομέα Αθηνών, Μαργαρίτα Βάρσου εκπροσωπώντας τον Περιφερειάρχη Αττικής, Νίκο Χαρδαλιά, Αντιδήμαρχοι, εκπρόσωποι της Τοπικής Αυτοδιοίκησης, Ανώτατοι και Ανώτεροι Αξιωματικοί και Στελέχη της ΕΛ.ΑΣ, όπως και πλήθος δημοτών.