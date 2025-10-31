Ενημερωτική διάλεξη από το Γραφείο Αντιμετώπισης Ενδοοικογενειακής Βίας Φλώρινας

H Επικεφαλής και στελέχη του Γραφείου Αντιμετώπισης Ενδοοικογενειακής Βίας Φλώρινας, σε συνεργασία με στελέχη του Συμβουλευτικού Κέντρου του Δήμου Φλώρινας, πραγματοποίησαν ενημερωτική διάλεξη στο ιατρικό και νοσηλευτικό προσωπικό του Γενικού Νοσοκομείου Φλώρινας «Ελένη Δημητρίου», στο πλαίσιο εκδήλωσης που διοργάνωσαν η Διοίκηση του Νοσοκομείου Φλώρινας και ο Σύλλογος Νοσηλευτών Νομού Φλώρινας.

Η ενημέρωση αφορούσε την εφαρμογή του Νόμου περί ενδοοικογενειακής βίας, ενώ έγινε αναφορά στις υποχρεώσεις και την προστασία που προβλέπει ο νόμος για το ιατρικό και νοσηλευτικό προσωπικό.

Τονίστηκε η καθοριστική συμβολή των επαγγελματιών υγείας στον εντοπισμό και την προσέγγιση θυμάτων ενδοοικογενειακής βίας, ως επαγγελματιών πρώτης γραμμής επαφής με τα θύματα.

Κατά τη διάρκεια της διάλεξης υπήρξε ενεργή συμμετοχή των επαγγελματιών υγείας, ενώ συζητήθηκαν προβληματικά σημεία που έχουν εντοπιστεί στην πράξη, με στόχο τη βελτίωση της συνεργασίας και την αποτελεσματικότερη αντιμετώπιση τέτοιων περιστατικών.