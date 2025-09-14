Ενημερωτικά φυλλάδια οδικής ασφάλειας διανεμήθηκαν από αστυνομικούς σε γονείς και μαθητές σχολείων στo Νότιο Αιγαίο

Στις 11 Σεπτεμβρίου 2025 το πρωί, με αφορμή την έναρξη της νέας σχολικής περιόδου, αστυνομικοί μοίρασαν ενημερωτικά φυλλάδια με συμβουλές οδικής ασφάλειας και κυκλοφοριακής αγωγής, τόσο σε μαθητές, όσο και σε γονείς κατά τη μετάβαση τους στα σχολικά σχολεία συγκροτήματα των Κυκλάδων και της Δωδεκανήσου.



Πρόκειται για μια καθιερωμένη δράση της Ελληνικής Αστυνομίας με στόχο την ενημέρωση και ευαισθητοποίηση ειδικότερα της μαθητικής νεολαίας κατά τις μετακινήσεις τους από και προς τις σχολικές μονάδες.

Μέσα από τα συγκεκριμένα φυλλάδια, επισημαίνονται συμβουλές και περιγράφονται με απλό και κατανοητό τρόπο βασικοί κανόνες του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας για να ενημερωθούν οι μικροί μαθητές πως να κυκλοφορούν στο δρόμο με ασφάλεια. Ειδικότερα αναφέρονται στη χρήση των διαβάσεων πεζών και των πεζοδρομίων, τη συμμόρφωση τους με τους φωτεινούς σηματοδότες κλπ..

Στο πλαίσιο αυτής της προσπάθειας, η Γενική Περιφερειακή Αστυνομική Διεύθυνση Νοτίου Αιγαίου, με καταρτισμένο προσωπικό που υπηρετεί στις κατά τόπους Αστυνομικές Υπηρεσίες, παρέχει κατά τη διάρκεια του σχολικού έτους ενημερωτικές διαλέξεις που αφορούν, μεταξύ άλλων, στην ευαισθητοποίηση της μαθητικής κοινότητας σε θέματα οδικής ασφάλειας, πρόληψης χρήσης εξαρτησιογόνων ουσιών, αντιμετώπισης σχολικού εκφοβισμού, προστασία από ενδοοικογενειακή βία, ασφαλή πλοήγηση στο διαδίκτυο.





Παράλληλα, σήμερα από νωρίς το πρωί πραγματοποιούνται οι πρώτοι έλεγχοι τροχαίας σε σχολικά λεωφορεία, για την ασφαλή μετακίνηση των μαθητών.



Υπενθυμίζουμε στους γονείς ότι εκείνοι είναι που δίνουν τα πρώτα μαθήματα κυκλοφοριακής αγωγής στο παιδί.



Γι αυτό:

• Αναζητήστε την πιο ασφαλή διαδρομή, που πρέπει να ακολουθεί το παιδί σας, για να φθάσει και να επιστρέψει από το σχολείο του.

• Η πιο σύντομη διαδρομή δεν είναι απαραίτητα και η πιο ακίνδυνη. Ελέγξετε πολλές φορές το δρομολόγιο για το σχολείο του παιδιού σας. Όταν καταλήξετε στην πιο κατάλληλη διαδρομή, φροντίστε να τη διανύσετε πολλές φορές μαζί του, έτσι ώστε να του αποτυπωθεί σωστά.

• Ακολουθώντας καθημερινά την ίδια διαδρομή, θα μπορεί σιγά-σιγά να γνωρίσει όλες τις ιδιαιτερότητες και ιδιομορφίες του δρομολογίου και κατά συνέπεια τους ενδεχόμενους κινδύνους.

• Το παιδί πρέπει να μάθει να σταματά στην άκρη του πεζοδρομίου, πριν περάσει στην απέναντι πλευρά του δρόμου. Πρέπει να μάθει να ελέγχει προσεκτικά αριστερά και δεξιά το δρόμο και να τον διασχίζει μόνο όταν θα είναι απόλυτα σίγουρο ότι δεν περνούν οχήματα.

• Μάθετε στο παιδί σας να αντιλαμβάνεται σωστά πότε ένα όχημα είναι μακριά ή κοντά του. Μια κακή εκτίμηση μπορεί να οδηγήσει σε ατύχημα.

• Κρατάτε πάντα από το χέρι το παιδί σας που πρέπει να βαδίζει στην εσωτερική πλευρά του πεζοδρομίου.

• Μάθετε στο παιδί σας ότι ακόμα και στις διαβάσεις των πεζών πρέπει να είναι εξίσου προσεκτικό. Και στην περίπτωση αυτή ισχύει ο προσεκτικός έλεγχος του δρόμου δεξιά και αριστερά.

• Ιδίως τις βραδινές ώρες, το κίτρινο χρώμα στα ρούχα του παιδιού ή τα αντανακλαστικά αυτοκόλλητα, βοηθούν τους οδηγούς να αντιληφθούν καλύτερα την παρουσία του στο δρόμο.

• Αν στο σχολείο ή τη διαδρομή υπάρχει έλλειψη ή φθορές σε σηματοδότες ή πινακίδες (οδικά σήματα), ενημερώστε άμεσα τους αρμόδιους φορείς.



«Η οδική ασφάλεια είναι υπόθεση όλων μας»

