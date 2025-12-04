PoliceNET of Greece logo
Ενημέρωση για τους Αστυνομικούς που υπηρετούν στις Υπηρεσίες της πρώην Υποδιεύθυνσης Θηβών

17:02 | 04/12/2025

Ανάρτηση από τη σελίδα της Ένωσης Αστυνομικών Βοιωτίας:

Προς ενημέρωση των συναδέλφων που υπηρετούν στις υπηρεσίες της πρώην υποδιεύθυνσης Θηβών:

Η Ένωση Αστυνομικών Υπαλλήλων Βοιωτίας άμεσα, με την έκδοση της πρόσφατης διαταγής του Αρχηγείου σχετικά με το καθεστώς των αποσπάσεων, έχει απευθυνθεί τόσο προς τη Δ.Α. Βοιωτίας όσο και στην ΠΟΑΣΥ ζητώντας διευκρινίσεις σχετικά με τη δυνατότητα απόσπασης των συναδέλφων που υπηρετούν στις υπηρεσίες της πρώην υποδιεύθυνσης. Αναμένουμε τις διευκρινίσεις παραμένοντας πάντοτε στο πλευρό των συναδέλφων με γνώμονα την εξασφάλιση των δικαιωμάτων τους καθ 'οποιονδήποτε τρόπο.

ΕΝΩΣΗ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΩΝ ΒΟΙΩΤΙΑΣ ΣΥΝΔΙΚΑΛΙΣΤΙΚΕΣ ΕΝΩΣΕΙΣ ΕΛ.ΑΣ.
