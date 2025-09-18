Ενημέρωση για τα δάνεια του ΤΑ.Π.Α.Σ.Α.

Ανακοίνωση της Π.Ο.ΑΣ.Υ.:

Σας γνωρίζουμε ότι πριν από λίγο, ολοκληρώθηκε η συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου του ΤΑ.Π.Α.Σ.Α. και ομόφωνα εγκρίθηκε η χορήγηση προσωπικών δανείων εκτάκτων αναγκών, ασφαλισμένων στα ταμεία της Ελληνικής Αστυνομίας.

Ειδικότερα, εγκρίθηκε η χορήγηση: α) εκατόν εξήντα τεσσάρων (164) δανείων ασφαλισμένων του Τ.Π.ΑΣ. και β) εβδομήντα εννέα (79) δανείων ασφαλισμένων του Τ.Π.Υ.Α.Π. που αφορούν την κάλυψη εξόδων νοσηλείας - θεραπείας λόγω ασθένειας, τοκετού, θανάτου, γάμου και έκτακτης στεγαστικής ανάγκης.

Άπαντες οι εν λόγω μέτοχοι θα ειδοποιηθούν με γραπτό μήνυμα στο κινητό τηλέφωνο που έχουν δηλώσει στην αίτησή τους.

Για την Εκτελεστική Γραμματεία της Π.Ο.ΑΣ.Υ.

O ΠρόεδροςΟ Γενικός Γραμματέας

ΓΕΡΑΚΑΡΑΚΟΣ ΓρηγόριοςΜΑΥΡΑΓΑΝΗΣ Χρήστος