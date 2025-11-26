Του Φούκα Θεόδωρου, Οργανωτικού Γραμματέα & Ειδικού Γραμματέα Τύπου & Μ.Μ.Ε Ε.ΑΣ.Υ.Α. - Υπεύθυνου έκδοσης εφημερίδας

(Απόσπασμα από την εφημερίδα της Ένωσης Αστυνομικών Υπαλλήλων Αθηνών «Σύγχρονη Αστυνομία»)

Ενδοοικογενειακή Βία: Κανείς δεν Πρέπει να Νιώθει Μόνος στο Σπίτι του

Η ενδοοικογενειακή βία αποτελεί ένα από τα πιο σοβαρά κοινωνικά προβλήματα της εποχής μας, πλήττοντας εκατομμύρια ανθρώπους παγκοσμίως. Τα στοιχεία είναι σοκαριστικά, καθώς 1 στις 3 γυναίκες έχει υποστεί σωματική ή σεξουαλική βία από σύντροφο ή συγγενή. Στην Ελλάδα, τα περιστατικά ενδοοικογενειακής βίας παρουσιάζουν αυξητική τάση, με τις γυναίκες και τα παιδιά να αποτελούν τις πιο ευάλωτες ομάδες, αν και οι άνδρες δεν είναι απρόσβλητοι.

Μορφές Ενδοοικογενειακής Βίας

Η βία στο οικογενειακό περιβάλλον δεν περιορίζεται μόνο στη σωματική κακοποίηση. Περιλαμβάνει ψυχολογική, λεκτική, οικονομική και σεξουαλική βία. Οι μορφές αυτές συχνά είναι δυσδιάκριτες, καθώς συμβαίνουν πίσω από κλειστές πόρτες και δεν αφήνουν εμφανή σημάδια. Ωστόσο, οι συνέπειές τους είναι σοβαρές: πλήττουν την ψυχική υγεία, την αυτοεκτίμηση και την ποιότητα ζωής των θυμάτων. Τα λεκτικά και ψυχολογικά χτυπήματα μπορεί να δημιουργήσουν μακροχρόνιες αρνητικές επιπτώσεις, ενώ η οικονομική εξάρτηση από τον θύτη συχνά παγιδεύει τα θύματα σε έναν φαύλο κύκλο βίας.

Επιπτώσεις στα Παιδιά

Τα παιδιά που μεγαλώνουν σε περιβάλλοντα ενδοοικογενειακής βίας υφίστανται σοβαρές ψυχολογικές συνέπειες. Συχνά εμφανίζουν μαθησιακές δυσκολίες, προβλήματα συμπεριφοράς, άγχος και κατάθλιψη. Επιπλέον, υπάρχει αυξημένος κίνδυνος να επαναλάβουν τον κύκλο της βίας στην ενήλικη ζωή τους, δημιουργώντας ένα φαινόμενο γενεαλογικής συνέχειας. Η έκθεση σε βία επηρεάζει την ανάπτυξη της προσωπικότητας και την ικανότητά τους να δημιουργούν υγιείς σχέσεις, με μακροπρόθεσμες συνέπειες στην κοινωνική τους ζωή.

Σιωπή και Κοινωνικές Προκαταλήψεις

Παρά την αυξημένη ευαισθητοποίηση, η σιωπή γύρω από το φαινόμενο συνεχίζει να δίνει χώρο στη βία να παραμένει. Παραδοσιακά, η ενδοοικογενειακή βία θεωρούνταν «ιδιωτικό ζήτημα», που δεν απαιτούσε δημόσια παρέμβαση. Τα θύματα συχνά διστάζουν να μιλήσουν λόγω φόβου, ντροπής ή έλλειψης εμπιστοσύνης στις αρχές. Ωστόσο, η αποσιώπηση επιτρέπει τη συνέχιση και κλιμάκωση της βίας, με σοβαρές επιπτώσεις σε ατομικό, κοινωνικό και οικονομικό επίπεδο.

Πρόληψη και Δομές Υποστήριξης

Η πρόληψη και η έγκαιρη παρέμβαση είναι ζωτικής σημασίας. Στην Ελλάδα, θεσμοθετημένες υπηρεσίες όπως η Γραμμή SOS 15900 και το Δίκτυο Καταφυγή παρέχουν άμεση προστασία, ψυχολογική στήριξη και νομική βοήθεια. Επιπλέον, η Γραμμή Ψυχολογικής Υποστήριξης 10306 προσφέρει δωρεάν ψυχολογική βοήθεια σε θύματα ή άτομα που βρίσκονται σε κίνδυνο. Η ενημέρωση και η εκπαίδευση των πολιτών αποτελούν θεμέλια για τη δημιουργία ενός ασφαλούς περιβάλλοντος, όπου τα θύματα θα μπορούν να μιλήσουν και να ζητήσουν βοήθεια.

Ο Ρόλος της Αστυνομίας

Η αστυνομία αποτελεί τον πρώτο πυλώνα προστασίας των θυμάτων. Η Ελληνική Αστυνομία, στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων της, δημιούργησε Υπηρεσίες Αντιμετώπισης Ενδοοικογενειακής Βίας, οι οποίες λειτουργούν σε όλη την Επικράτεια. Συγκεκριμένα, ιδρύθηκαν 73 επιτελικές Υπηρεσίες Αντιμετώπισης Ενδοοικογενειακής Βίας, καθώς και 63 Γραφεία Αντιμετώπισης Ενδοοικογενειακής Βίας με επιχειρησιακά-προανακριτικά καθήκοντα. Η Ελληνική Αστυνομία διαχειρίζεται κάθε περιστατικό ενδοοικογενειακής βίας και ενημερώνει τις αρμόδιες εισαγγελικές Αρχές, ενώ παράλληλα, παρέχει κατευθύνσεις και πληροφορίες στα θύματα, για την αναζήτηση δομών στέγασης, ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης, ψυχοκοινωνικής και νομικής υποστήριξης. Αν είστε θύμα Καλέστε το 100.Αν δεν μπορείτε να μιλήσετε, στείλτε γραπτό μήνυμα (SMS) στο 100, με: Ακριβή διεύθυνση – Ονοματεπώνυμο – Είδος επείγουσας ανάγκης (π.χ. «κινδυνεύει η ζωή μου», «δέχομαι βία από τον/τη σύζυγό μου»).

Συλλογική Ευθύνη

Η ενδοοικογενειακή βία δεν είναι προσωπικό ζήτημα είναι συλλογική ευθύνη. Η κοινωνία πρέπει να σπάσει τη σιωπή, να ενισχύσει τις δομές στήριξης και να σταθεί δίπλα στα θύματα. Κάθε άνθρωπος που ζει μέσα σε φόβο αξίζει προστασία, στήριξη και την ευκαιρία να ζήσει με ασφάλεια. Η πρόληψη, η ευαισθητοποίηση και η εκπαίδευση είναι τα εργαλεία που θα δημιουργήσουν έναν κόσμο όπου η βία στο σπίτι δεν θα έχει θέση.

Σπάσε τη σιωπή. Ζήτησε βοήθεια.