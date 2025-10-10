Ένας νεκρός και ένας τραυματίας εντοπίστηκαν σε διαμέρισμα

Ένας νεκρός και ένας τραυματίας εντοπίστηκαν το απόγευμα της Παρασκευής σε διαμέρισμα, που βρίσκεται στον πρώτο όροφο πολυκατοικίας επί της οδού Σεράφη στον 'Αγιο Παντελεήμονα.

Ειδικότερα, όπως έγινε γνωστό από την ΕΛΑΣ, μέσα στο διαμέρισμα εντοπίστηκε δεμένος με δεματικά και χτυπημένος μέχρι θανάτου ένας 31χρονος Πολωνός, με ουκρανική καταγωγή, καθώς και ένας 48χρονος ομοεθνής του, που μεταφέρθηκε τραυματίας στο νοσοκομείο «Ευαγγελισμός».

Ο 48χρονος ήταν αυτός που κάλεσε την Αστυνομία και σύμφωνα με πληροφορίες από αστυνομικές πηγές, ισχυρίστηκε ότι τέσσερα άτομα εισήλθαν στο διαμέρισμα και αφού έδεσαν αυτόν και τον 31χρονο ξεκίνησαν να τους χτυπούν με μανία.