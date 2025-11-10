Ένας χρόνος χωρίς τον Πυροσβέστη Δηκούση Πασχάλη

Ο Πυροσβέστης Πενταετούς Υποχρέωσης Δηκούσης Πασχάλης γεννήθηκε το 1969, κατατάχτηκε στο Πυροσβεστικό Σώμα ως Εποχικός Πυροσβέστης το 1998 ενώ απο το 2012 υπηρετούσε ως Πυροσβέστης Πενταετούς Υποχρέωσης στον 2ο Πυροσβεστικό Σταθμό Θεσσαλονίκης.

Έχασε τη ζωή του στις 10 Νοεμβρίου 2024, όταν κατά τη διάρκεια κατάσβεσης πυρκαγιάς σε δασική έκταση, στην περιοχή Καρτερές του δήμου Λαγκαδά, της Π.Ε. Θεσσαλονίκης, αισθάνθηκε αδιαθεσία και διακομίσθηκε στο 424 ΓΣΝΕ Θεσσαλονίκης, όπου διαπιστώθηκε ο θάνατός του.