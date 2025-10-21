Ένας χρόνος Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος - Μετρήσιμα αποτελέσματα

Ένας χρόνος συμπληρώνεται σήμερα από την έναρξη λειτουργίας της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος, που ιδρύθηκε τον Οκτώβριο του 2024, με σκοπό την ολιστική και συντονισμένη καταπολέμηση του οργανωμένου και διασυνοριακού εγκλήματος.

Στο πλαίσιο αυτό, κατά τη διάρκεια εκδήλωσης που πραγματοποιήθηκε στο Αμφιθέατρο της Γενικής Αστυνομικής Διεύθυνσης Αττικής, παρουσιάστηκε ο απολογισμός της δράσης της Δ.Α.Ο.Ε, παρουσία του Υπουργού Προστασίας του Πολίτη, Μιχάλη Χρυσοχοΐδη, των Γενικών Γραμματέων Δημόσιας Τάξης και Αντεγκληματικής Πολιτικής, του Αρχηγού της Ελληνικής Αστυνομίας, Ανώτατων και Ανώτερων Αξιωματικών, καθώς και στελεχών της Δ.Α.Ο.Ε.

Τα συγχαρητήρια του για τα σημαντικά αποτελέσματα από τη δράση της Υπηρεσίας έδωσε ο κ. Υπουργός, ο οποίος ήταν εκείνος που «οραματίστηκε» την ίδρυση της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος, σημειώνοντας πως η καλή λειτουργία της Υπηρεσίας στηρίζεται σε δύο σημαντικά θεμέλια.

Το ένα είναι η Νομοθεσία, «το θεμελιώδες νομοθέτημα πάνω στο οποίο ιδρύθηκε και λειτουργεί αυτή η Υπηρεσία, που νομίζω ότι είναι μοναδικό, με την έννοια ότι οι προβλέψεις του αφορούν όλο το φάσμα των δραστηριοτήτων, με βάση τους Νόμους και το Σύνταγμα, ένα πρώτο υγιές σταθερό βαθύ θεμέλιο για τη λειτουργία της Υπηρεσίας».

Το δεύτερο χαρακτηριστικό, όπως πρόσθεσε, είναι το ίδιο το προσωπικό, οι άξιοι και ικανοί Αξιωματικοί που στελεχώνουν τη Δ.Α.Ο.Ε, τους οποίους κάλεσε να παραμείνουν σε ετοιμότητα και εγρήγορση και να βελτιώσουν περαιτέρω την επιχειρησιακή τους δράση, καθώς, όπως είπε, «ο δεύτερος χρόνος θα είναι δυσκολότερος με την έννοια ότι κάναμε στην κυριολεξία μία “εισβολή” σε έναν χώρο που ήταν σε γενικές γραμμές παρθένος. Οι αντίπαλοι μας ξέρουν πολύ καλά ότι είμαστε εδώ, είμαστε δυνατοί, άρα θα παίρνουν περισσότερα μέτρα οπότε εμείς οφείλουμε να γίνουμε διεισδυτικότεροι και αποτελεσματικότεροι».

Τέλος, πρόσθεσε ότι η Υπηρεσία θα ενισχυθεί περαιτέρω τόσο με προσωπικό, όσο και με τεχνολογικά εργαλεία, ώστε να υπάρξουν ακόμη καλύτερα αποτελέσματα, ενώ ιδιαίτερη έμφαση έδωσε στη αναγκαιότητα της αξιοκρατικής λειτουργίας της Δ.Α.Ο.Ε. «Το θέμα της αξιοκρατίας και το θέμα της ορθής αξιολόγησης όλων και το ζήτημα της συμβολικότερης, σωστής και αξιοκρατικής λειτουργίας της Διοίκησης είναι κρίσιμο θέμα για να μπορέσουμε να προστατεύσουμε όλους εκείνους τους ικανούς ανθρώπους που είναι αποφασισμένοι να εργαστούν και να παράγουν αποτέλεσμα», είπε χαρακτηριστικά.

Από την πλευρά του ο Αρχηγός της ΕΛ.ΑΣ, Αντιστράτηγος Δημήτριος Μάλλιος επεσήμανε πως, «η δημιουργία της Δ.Α.Ο.Ε ήταν μία αποφασιστική απάντηση στις προκλήσεις και τα ζητήματα ασφάλειας που αντιμετώπιζε η χώρα τα τελευταία χρόνια», ενώ σημείωσε πως, πλέον, η Διεύθυνση Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος έχει μπροστά της να αντιμετωπίσει την πρόκληση να διατηρηθεί στην κορυφή.

«Είμαι σίγουρος ότι όλα τα Στελέχη, όλοι εσείς, οι επικεφαλής, οι Διευθυντές των Υποδιευθύνσεων, οι Αξιωματικοί κάνετε το καλύτερο δυνατό για να διατηρήσετε αυτήν την Υπηρεσία στην αιχμή του δόρατος. Εμείς, ως Ηγεσία, θα κάνουμε ό,τι είναι δυνατό για να σας υποστηρίξουμε, όπως και κάθε Υπηρεσία του Σώματος, είναι μοναδική και χρήσιμη στην προσπάθεια που καταβάλουμε να αλλάξουμε το αφήγημα και να δείξουμε ότι η Ελληνική Αστυνομία μπορεί να είναι δυναμική, αποτελεσματική, να φέρνει αποτελέσματα όπως πρέπει και να προσφέρει τις υπηρεσίες που περιμένει η κοινωνία και οι πολίτες από εμάς», κατέληξε.

Κατά την έναρξη της εκδήλωσης, ο Διοικητής της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος, Υποστράτηγος Φώτιος Ντουίτσης, τόνισε ότι η ίδρυση της Δ.Α.Ο.Ε αποτέλεσε ένα νέο επιχειρησιακό μοντέλο δράσης, σχεδιασμένο για να αντιμετωπίσει το οργανωμένο έγκλημα μεθοδικά, συντονισμένα και σε βάθος.

«Η Διεύθυνση Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος είναι, και θα παραμείνει, πυλώνας ασφάλειας και εμπιστοσύνης για τον πολίτη, θεματοφύλακας των δημοκρατικών αξιών και της έννομης τάξης», είπε, ενώ χαρακτήρισε την ημέρα ως «μια ευκαιρία να θυμηθούμε γιατί ξεκινήσαμε και να ανανεώσουμε τη δέσμευσή μας για το αύριο — πιο δυναμικά και πιο στοχευμένα». Αναφερόμενος στην αποστολή της Υπηρεσίας, υπογράμμισε ότι η Δ.Α.Ο.Ε θα συνεχίσει ακόμη πιο δυναμικά και πιο αποφασιστικά, για την εκπλήρωση της αποστολής της, προσφέροντας στην κοινωνία και την πατρίδα.

Στη συνέχεια παρουσίασε αναλυτικά τα αποτελέσματα του πρώτου έτους δράσης της Δ.Α.Ο.Ε, επισημαίνοντας ότι αυτά οφείλονται πρωτίστως στο ήθος και τον επαγγελματισμό που επέδειξε όλο το προσωπικό, το οποίο εργάστηκε με συνέπεια, ευσυνειδησία και συλλογικό πνεύμα.

Ολοκληρώνοντας την ομιλία του, σημείωσε ότι η Δ.Α.Ο.Ε θα συνεχίσει να εξελίσσεται, να αξιοποιεί τη γνώση και την εμπειρία, να επενδύει στην τεχνολογία και στη συνεργασία, υπηρετώντας με συνέπεια το καθήκον για μια ασφαλή Ελλάδα.

Σημειώνεται πως, μέσα σε αυτόν τον ένα χρόνο δράσης η Δ.Α.Ο.Ε επιλήφθηκε σε -719- υποθέσεις. Εξαρθρώθηκαν -139- εγκληματικές οργανώσεις και ομάδες, ενώ σχηματίστηκε δικογραφία για -2.540- δράστες, εκ των οποίων συνελήφθησαν οι -1.792- και περίπου -600- προφυλακίστηκαν. Ως κύρια δραστηριότητα των εγκληματικών οργανώσεων, καταγράφεται η διακίνηση ναρκωτικών ουσιών, ενώ ακολουθούν τα εγκλήματα κατά της ιδιοκτησίας, καθώς και η διάπραξη απατών.

Παράλληλα, κατασχέθηκαν μεγάλες ποσότητες όπλων, ναρκωτικών, αναβολικών, χημικών διαλυτών, λαθραίων καυσίμων, καπνού, αλκοόλ καθώς και αρχαίων αντικειμένων και έργων τέχνης (Δείτε αναλυτικά εδώ).