Ένας άνδρας και μια γυναίκα εντοπίστηκαν νεκροί σε διαμέρισμα στον Νέο Κόσμο

Ένας άνδρας και μία γυναίκα εντοπίστηκαν το απόγευμα της Πέμπτης σε κατάσταση αποσύνθεσης μέσα σε διαμέρισμα στον Νέο Κόσμο.

Σύμφωνα με την ΕΛΑΣ, ο άνδρας είναι 74 ετών και έφερε τραύμα στο κεφάλι, ενώ η γυναίκα που βρέθηκε μπρούμυτα στο κρεβάτι είναι μέχρι στιγμής αγνώστων στοιχείων, καθώς λόγω της αποσύνθεσης δεν ήταν δυνατή η αναγνώριση της και δεν μπορεί να εντοπιστεί το τραύμα.

Στο διαμέρισμα εντοπίστηκε επίσης μια κυνηγετική καραμπίνα καθώς και δύο κάλυκες.

Οι αστυνομικοί έχουν αποκλείσει τον χώρο και αναμένεται ιατροδικαστής.

Την προανάκριση της υπόθεσης ανέλαβε η διεύθυνση Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Αττικής.