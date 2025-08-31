Ένας 21χρονος νεκρός και ένας 23 σοβαρά τραυματίας σε σφοδρό τροχαίο δυστύχημα

Σοβαρό τροχαίο σημειώθηκε στη 1 μετά τα μεσάνυχτα του Σαββάτου 30, Αυγούστου , στην περιοχή των Ψαχνών, στο ύψος του Εργοστασίου Παλίρροια, στον Δήμο Διρφύων-Μεσσαπίων στην Εύβοια.

Σύμφωνα με πληροφορίες του Evia Online, μηχανή συγκρούστηκε με ΙΧ αυτοκίνητο κάτω από αδιευκρίνιστες μέχρι στιγμής συνθήκες, με αποτέλεσμα να χάσει τη ζωή του ένας 21χρονος, οδηγός της μηχανής, ενώ ο συνεπιβάτης του, ηλικίας 23 ετών, νοσηλεύεται διασωληνωμένος με βαριές κρανιοεγκεφαλικές κακώσεις.

Η κατάστασή του κρίνεται ιδιαίτερα κρίσιμη.

Ο οδηγός του αυτοκινήτου ένας ηλικιωμένος που κάτω από αδιευκρίνιστες συνθήκες συγκρούστηκε με την μηχανή έχει ελαφρότερα τραύματα και δεν κινδυνεύει η ζωή του.

Στο σημείο του δυστυχήματος έσπευσαν στελέχη της ομάδας διάσωσης Ευβοίας με επικεφαλή τον Σταύρο Τζιγιάννη που έδωσαν τις πρώτες βοήθειες , η αστυνομία και ασθενοφόρα του ΕΚΑΒ που μετέφεραν τους τραυματίες στο νοσοκομείο Χαλκίδας.