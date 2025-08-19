Έναρξη συνεργασίας της Ένωσης Νοτιοανατολικής με τη Βιοϊατρική ΟΜΙΛΟ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ

Το Προεδρείο της Ένωσης Ν/Α, αφουγκραζόμενο την ανησυχία πολλών μελών του σχετικά με την ανάγκη κάλυψης του κόστους των διαγνωστικών και ιατρικών εξετάσεων (ολικά ή μερικά), διακατεχόμενο από ενσυναίσθηση και αναγνωρίζοντας το δύσκολο έργο που καλούνται να επιτελέσουν οι συνάδελφοί μας, ικανοποίησε την επιθυμία τους και υπέγραψε συνεργασία με τη Βιοϊατρική ΟΜΙΛΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ, εξαλείφοντας ή μειώνοντας (κατά περίπτωση) το κόστος, κάτι το οποίο σαφώς και μέχρι στιγμής επιβάρυνε τον οικογενειακό τους προϋπολογισμό.

Αποτελεί ιδιαίτερη τιμή για την Ένωσή μας η συνεργασία με μία εταιρεία όπως η Βιοϊατρική ΟΜΙΛΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ, καθώς πρόκειται για τον μεγαλύτερο Όμιλο Πρωτοβάθμιας Περίθαλψης Υγείας με σαράντα επτά (47) -πλήρως οργανωμένα και άρτια στελεχωμένα- Διαγνωστικά Κέντρα σε Αθήνα, Εύβοια και Θεσσαλονίκη προσφέροντας προνόμια σε υπηρεσίες και σε εξατομικευμένα πακέτα check up, καθώς και μεμονωμένες εργαστηριακές – διαγνωστικές εξετάσεις.

Για περισσότερες πληροφορίες, καθώς και για να ενημερωθείτε αναλυτικά για τα προνόμια, μπορείτε να καλείτε στο 210-6966000.

Συνοψίζοντας, τα εγγεγραμμένα μέλη μας θα μπορούν στο εξής να απολαμβάνουν υπηρεσίες υγείας υψηλού επιπέδου στη διενέργεια των ιατρικών τους εξετάσεων (εξετάσεις αίματος, υπέρηχος, αξονική, μαγνητική), σε όλες τις περιοχές της Χώρας που λειτουργούν γραφεία της Βιοϊατρικής ΟΜΙΛΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ.

Ευχαριστούμε θερμά τη Βιοϊατρική ΟΜΙΛΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ για την έμπρακτη στήριξη και το μήνυμα το οποίο αποπνέει, καθώς αναγνωρίζει το λειτούργημα που επιτελούν οι Έλληνες Αστυνομικοί, τον καθημερινό αγώνα που δίνουν για την διασφάλιση της νομιμότητας, την κοινωνική συνοχή και εσωτερική ειρήνη της Χώρας μας.

Για τη διασφάλιση της όλης διαδικασίας, τα μέλη μας προτού αποταθούν σε κάποιο από τα κέντρα της Βιοϊατρικής ΟΜΙΛΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ, απαραιτήτως θα προμηθεύονται από τα γραφεία της Ένωσής μας (οδός: Βορείου Ηπείρου αρ. 50, Γλυφάδα, πρώτος όροφος) ώρες 09:00 – 14:00 τηλ. 210-9620840, ειδικό αριθμημένο κουπόνι υπογεγραμμένο από το Γενικό Γραμματέα της Ένωσης, το οποίο εν συνεχεία θα προσκομίζουν στη Βιοϊατρική ΟΜΙΛΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ, ώστε να προχωρήσει η διαδικασία διενέργειας των εξετάσεων που επιθυμεί έκαστο μέλος μας.