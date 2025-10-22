Έναρξη γυρισμάτων για το «Black Tides» με τους Τζον Τραβόλτα και Μελίσα Μπαρέρα

Η Μελίσα Μπαρέρα (Melissa Barrera) είναι η νέα συμπρωταγωνίστρια του Τζον Τραβόλτα (John Travolta) στο πολυαναμενόμενο θρίλερ επιβίωσης «Black Tides».

Σε σκηνοθεσία του Ρένι Χάρλιν (Renny Harlin), τα κύρια γυρίσματα ξεκίνησαν στο νησί Γκραν Κανάρια της Ισπανίας με την κόρη του σταρ, Έλα Μπλου Τραβόλτα (Ella Bleu Travolta), τον Αλβάρο Μελ (Álvaro Mel) και τον Ντίλαν Τορέλ (Dylan Torrell) να συμπληρώνουν το καστ.

Η ταινία ακολουθεί τον Bill Pierce (Τραβόλτα), «έναν αποξενωμένο πατέρα που επιχειρεί να επανασυνδεθεί με την κόρη και τον εγγονό του.

Ωστόσο, η προσπάθειά του θα λάβει εφιαλτικές διαστάσεις, όταν το σκάφος τους γίνεται στόχος από αδίστακτες όρκες στα νότια παράλια της Ισπανίας».