Ένα μπεργκεράδικο στην καρδιά της Αθήνας που μοιάζει να ξεπήδησε από τον κόσμο της Athens Surreal

Οι τάσεις στο φαγητό εξελίσσονται με απίστευτη ταχύτητα, και κάποιες από αυτές καταφέρνουν να αποκτήσουν πιο σταθερή υπόσταση.

Τα τελευταία χρόνια, τα smash μπέργκερ έχουν κερδίσει τη δική τους θέση στη γαστρονομική σκηνή και έχουν εξελιχθεί σε ένα από τα αγαπημένα είδη, όχι μόνο για τους φανατικούς των μπέργκερ.

Πώς φτιάχνονται τα smash μπέργκερ

Μπάλες από κιμά τοποθετούνται σε μια καυτή, επίπεδη επιφάνεια και πιέζονται δυνατά προς τα κάτω με μεταλλική πρέσα ή βαριά σπάτουλα. Έτσι απλώνονται, γίνονται λεπτές και αποκτούν ένα ακαταμάχητο καβούρδισμα.

Σύμφωνα με μία από τις πολλές εκδοχές για την προέλευση του smash μπέργκερ, όπως αναφέρει ο Guardian, το πρώτο εργαλείο που χρησιμοποιήθηκε ήταν ένα… κουτί με φασόλια.

Ιστορικά, το smashing ήταν ο γρήγορος και αποτελεσματικός τρόπος ψησίματος μπέργκερ στα αμερικανικά diners. Αν και η τεχνική αυτή είχε αρχίσει να ξεχνιέται, η άνοδος πιο ποιοτικών αλυσίδων μπέργκερ στις ΗΠΑ κατά τη δεκαετία του 2010, όπως οι Shake Shack και Smashburger, αναζωπύρωσε σταδιακά το ενδιαφέρον των φανατικών του είδους.

Οι τεχνικές και τα βάρη των μπιφτεκιών διαφέρουν. Ορισμένες κουζίνες φτιάχνουν εξαιρετικά λεπτά μπιφτέκια που στοιβάζονται σαν κρέπες, ενώ άλλες χρησιμοποιούν πιο «κλασσικά» μπιφτέκια των 150 γραμμαρίων. Όμως ο στόχος είναι πάντα ο ίδιος: η δημιουργία μεγαλύτερης επιφάνειας επαφής με την πλάκα, ώστε να ενισχυθεί η αντίδραση Maillard. Πρόκειται για τη χημική διαδικασία που προσδίδει έντονες, πλούσιες γεύσεις στην εξωτερική επιφάνεια του μπιφτεκιού.

Το One Burger

Στην Αθήνα, τα τελευταία χρόνια, σε διάφορες γωνιές της πόλης, ανοίγουν συνεχώς smash μπεργκεράδικα. Κάποια με πιο street χαρακτήρα και άλλα με στιλ που παραπέμπει σε αμερικανικού τύπου fast food, χωρίς όμως να κάνουν εκπτώσεις στην ποιότητα των πρώτων υλών.

Ανάμεσα σε πλλά και αγαπημένα, ένα κατάφερε να ξεχωρίσει λίγο παραπάνω, χάρη στην αισθητική του, αφού τίποτα δεν θύμιζε σκηνικό από ένα τυπικό κατάστημα μπέργκερ.

Ο λόγος για το One Burger, το οποίο από τη στιγμή που άνοιξε, στα τέλη του Ιουνίου, έγινε viral σε όλα τα social media.

Όλη η Αθήνα πέρασε από το στενό της Αγάθωνος, όπου στήθηκε ένα αλλιώτικο σκηνικό.

Κάποιοι, αντικρίζοντας την αρχιτεκτονική έμπνευση του γραφείου Snarkitecture, θυμήθηκαν εικόνες από το Σαρακήνικο της Μήλου, άλλοι έφεραν στο μυαλό τους το λατομείο του Διονύσου, ενώ όσοι έβλεπαν τις φωτογραφίες στα social, πίστεψαν πως πρόκειται για εικόνες δημιουργημένες από τεχνητή νοημοσύνη.

Kι όμως, πρόκειται για δημιούργημα του αρχιτεκτονικού στούντιο με έδρα τη Νέα Υόρκη, που αμφισβητεί τις συμβατικές προσεγγίσεις στα υλικά και στις δομές.

Εδώ, η ακατέργαστη πέτρα διατηρήθηκε, δημιουργώντας μια έντονη αντίθεση με τις κρεμ καμπύλες, ενώ στον «ουρανό» ένα στέγαστρο δημιουργεί σκιές και μοιάζει να αγκαλιάζει τον χώρο.

Το μενού

Το μενού είναι λιτό και ουσιαστικό: περιλαμβάνει μόλις δύο μπέργκερ. Το standard με τυρί, μαρούλι, ντομάτα, αγιολί και κέτσαπ, και το spicy με χαλαπένιο.

Η απλότητα του μενού μπορεί να ξαφνιάσει, προσφέρεται και μία vegetarian επιλογή, όμως είναι ακριβώς ό,τι χρειάζεται, χωρίς περιττά υλικά ανάμεσα στα δύο ψωμάκια που συχνά απλώς καλύπτουν τη γεύση του μπιφτεκιού.

Το μοναδικό επιδόρπιο που θα βρείτε είναι ένα μπέργκερ με Oreo, αφράτο και κολασμένα σοκολατένιο.

Πού: Αγάθωνος 7, Αθήνα

www.bovary.gr