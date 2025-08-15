PoliceNET of Greece logo
Σώματα Ασφαλείας / Αστυνομία

Εν ενεργεία Αστυνομικός "έφυγε" σήμερα τα ξημερώματα

πενθος
17:14 | 15/08/2025

policenet

1

Ανδρουλάκης Ε.

Αντιπρόσωπος Π.Ο.Α.Ε.Φ.

 

