Εν ενεργεία Αστυνομικός "έφυγε" από τη ζωή

Αναγνώστες του Policenet.gr μας ενημερώνουν για την θλιβερή είδηση της απώλειας ενός εν ενεργεία Αστυνομικού

Πρόκειται για τον Αρχιφύλακα Δημήτριο Πουλίδη (γεν. το 1973) που απεβίωσε σήμερα (24/9/2025) από παθολογικά αίτια.

Υπηρετούσε στο Τμήμα Άμεσης Δράσης Χαλκίδας.

Η κηδεία του θα γίνει αύριο (25/9/2025) στις 15.30 στον Ιερό Ναό Αγίου Ιωάννου Ρώσου - Βασιλικό Χαλκίδας, με την παρουσία Αντιπροσωπείας της ΕΛ.ΑΣ. και τιμητικού αποσπάσματος.

Το Policenet.gr εκφράζει τα ειλικρινή του συλλυπητήρια στην οικογένεια του εκλιπόντος.