Εμπρηστική επίθεση με γκαζάκια σε κατάστημα στον Κολωνό

Εμπρηστική επίθεση με γκαζάκια σημειώθηκε στις 03.40 τα ξημερώματα σήμερα, στο κατάστημα παιχνιδιών στον Κολωνό.

Άγνωστοι τοποθέτησαν αυτοσχέδιο εμπρηστικό μηχανισμό στην είσοδο του καταστήματος, από την έκρηξη του οποίου και την πυρκαγιά που ακολούθησε, προκλήθηκαν μικρές ζημιές στην πρόσοψη, μαύρισμα και ράγισμα του υαλοπίνακα.

Στο σημείο βρέθηκαν υπολείμματα από γκαζάκι, πλαστικό μπιτόνι, που προφανώς περιείχε εύφλεκτο υγρό, καθώς και υπολείμματα από προσανάμματα τζακιού.

Προανάκριση για το περιστατικό διενεργείται από την Κρατική Ασφάλεια.