Εμπρηστικές επιθέσεις με γκαζάκια σε πολυκατοικίες στον Κολωνό

Στόχος εμπρηστικής επίθεσης με γκαζάκια έγινε τα ξημερώματα της Κυριακής πολυκατοικία στον Κολωνό, προκαλώντας κινητοποίηση της Πυροσβεστικής και της Αστυνομίας.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, περίπου στις 04:00 τα ξημερώματα, άγνωστοι τοποθέτησαν τρία γκαζάκια στην είσοδο πολυκατοικίας στην οδό Καλλονής. Από την έκρηξη προκλήθηκε μαύρισμα στον τοίχο, χωρίς ωστόσο να καταγραφούν σοβαρές υλικές ζημιές ή τραυματισμοί.

Λίγη ώρα αργότερα σημειώθηκε δεύτερη εμπρηστική επίθεση στην ίδια περιοχή. Συγκεκριμένα, στη συμβολή των οδών Αλικαρνασσού και Άστρους, επίσης στον Κολωνό, άγνωστοι τοποθέτησαν τρία γκαζάκια σε υπόγεια αποθήκη πολυκατοικίας.

Από το περιστατικό ξέσπασε φωτιά, η οποία προκάλεσε υλικές ζημιές, κυρίως στη τζαμαρία του χώρου, πριν τεθεί υπό έλεγχο.

Για τα δύο περιστατικά διενεργείται προανάκριση από τις αρμόδιες αστυνομικές αρχές, προκειμένου να διαπιστωθεί αν πρόκειται για σχετιζόμενες επιθέσεις και να εντοπιστούν οι δράστες.

