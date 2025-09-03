Εμπρησμός τα ξημερώματα σε ΙΧ σε πιλοτή πολυκατοικίας

Συναγερμός σήμανε στην Πυροσβεστική Υπηρεσία Ηρακλείου για φωτιά που ξέσπασε σε σταθμευμένο ΙΧ σε πυλωτή πολυκατοικίας στο Ηράκλειο, στην περιοχή της Αγίας Τριάδας.

Οι κάτοικοι έντρομοι πετάχτηκαν από τα κρεβάτια τους καθώς οι φλόγες έγλυφαν τα διαμερίσματα του πρώτου ορόφου. Στη γειτονιά επικράτησε αναστάτωση με την Πυροσβεστική να σπεύδει στο σημείο για την κατάσβεση της φωτιάς. Για προληπτικούς λόγους η πολυκατοικία εκκενώθηκε.

Στο σημείο κινητοποιήθηκαν 16 πυροσβέστες με 6 οχήματα.

Το αυτοκίνητο υπέστη σοβαρές υλικές ζημιές ενώ ζημιές υπέστησαν και τα διαμερίσματα του πρώτου ορόφου.

Ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ βρέθηκε στο σημείο για την παροχή πρώτων βοηθειών χωρίς ευτυχώς να χρειαστεί να επέμβουν.

Αν και οι πυκνοί καπνοί είχαν «πνίξει» την περιοχή ευτυχώς κανείς δε χρειάστηκε να μεταφερθεί στο νοσοκομείο.

Σύμφωνα με πληροφορίες το αυτοκίνητο ανήκει σε έναν ηλικιωμένο άνδρα ο οποίος ουδέποτε έχει απασχολήσει τις αρχές και δεν είχε διαφορές με κανέναν.

patris.gr