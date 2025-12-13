Έμπειροι αστυνομικοί της Ομάδας ΔΙ.ΑΣ. "διάβασαν" σωστά την ύποπτη συμπεριφορά ατόμου

Στη σύλληψη αλλοδαπού άνδρα προχώρησε η Ομάδα ΔΙ.ΑΣ. Ν/Α Αττικής κατά τη διάρκεια περιπολίας, λίγο μετά τα μεσάνυχτα στις 7 Δεκεμβρίου στην περιοχή της Αργυρούπολης.

Ρεπορτάζ: Κέλλυ Σαουάχ-Μαραγκουδάκη

Οι αστυνομικοί, αξιοποιώντας την εμπειρία και το επιχειρησιακό τους ένστικτο, αντιλήφθηκαν ύποπτη συμπεριφορά και προχώρησαν άμεσα σε έλεγχο, κατά τον οποίο εντοπίστηκε στην κατοχή του μαχαίρι.

Από την εξακρίβωση των στοιχείων του προέκυψε ότι σε βάρος του εκκρεμούσε ένταλμα σύλληψης από το Μονομελές Εφετείο Κακουργημάτων Θεσσαλονίκης για ληστεία, παραβάσεις της νομοθεσίας περί όπλων και εκρηκτικών, καθώς και για παράνομη παρακράτηση.

Η υπόθεση αναδεικνύει για ακόμη μία φορά την επιχειρησιακή ετοιμότητα και τον επαγγελματισμό των δικυκλιστών της Ομάδας ΔΙ.ΑΣ., οι οποίοι με σωστή εκπαίδευση και διαρκή παρουσία στο δρόμο συμβάλλουν ουσιαστικά στην ενίσχυση της δημόσιας ασφάλειας.

Μάχιμοι, άριστα εκπαιδευμένοι και πάντα σε επιφυλακή, οι άνδρες και οι γυναίκες της Ομάδας ΔΙ.ΑΣ. συνεχίζουν να δίνουν καθημερινά το «παρών» στην πρώτη γραμμή, επιβεβαιώνοντας τον κρίσιμο ρόλο τους στην πρόληψη και καταστολή της εγκληματικότητας.