Εμβληματικό φωτόσπαθο από την αρχική τριλογία Star Wars πωλείται σε δημοπρασία

Το εμβληματικό φωτόσπαθο του Νταρθ Βέιντερ πρόκειται να πωληθεί σε δημοπρασία για πρώτη φορά, με εκτιμώμενη αξία έως και 2,2 εκατομμύρια αγγλικές λίρες.

Το καθοριστικό όπλο μονομαχίας, που παρουσιάστηκε στις ταινίες της δεκαετίας του 1980 «Star Wars: The Empire Strikes Back» και «Return Of The Jedi» θα πωληθεί σε δημοπρασία τον Σεπτέμβριο, που διοργανώνεται από τον οίκο Propstore.

Διαβάστε επίσης

Η δημοπρασία συμπίπτει με την 45η επέτειο της ταινίας «Star Wars: The Empire Strikes Back» και η τιμή του φωτόσπαθου εκτιμάται μεταξύ 746.000 και 2.241.000 αγγλικών λιρών.

Το όπλο χρησιμοποιήθηκε από τον Νταρθ Βέιντερ που υποδύθηκε ο Ντέιβιντ Πράουζ κατά τη διάρκεια των κορυφαίων μονομαχιών εναντίον του Ο Λουκ Σκαϊγουόκερ (Μαρκ Χάμιλ) στις τελευταίες πράξεις και των δύο ταινιών.