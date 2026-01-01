Το Ελληνικό προσελκύει αγοραστές από 110 χώρες-Στα 1,5 δισ. ευρώ οι εισπράξεις

Το ενδιαφέρον από ξένους αγοραστές για τις οικιστικές αναπτύξεις του The Ellinikon προέρχεται από περισσότερες από 110 χώρες. Η αναλογία μεταξύ εγχώριων και διεθνών αγοραστών διαμορφώνεται σε 55% Έλληνες και 45% διεθνείς αγοραστές, εκ των οποίων το 22% προέρχεται από την ελληνική ομογένεια, όπως αναφέρεται στο τελευταίο ενημερωτικό σημείωμα της LAMDA Development.

Αναλυτικότερα σημαντικό μέρος του διεθνούς ενδιαφέροντος καταγράφεται από Έλληνες ομογενείς, κυρίως από τις Ηνωμένες Πολιτείες και την Αυστραλία. Καθοριστικό ρόλο έχουν διαδραματίσει τα road show που έχει οργανώσει η LAMDA, καθώς και οι προωθητικές ενέργειες για την προβολή του έργου στη διεθνή οικιστική και επενδυτική αγορά.

Στο πλαίσιο αυτό, πρόσφατα, κατά τη διάρκεια του Property Congress 2025, του θεσμού της αγοράς ακινήτων στην Αυστραλία που πραγματοποιήθηκε στο Πέρθ, η LAMDA παρουσίασε το The Ellinikon και τις νέες επενδυτικές ευκαιρίες που αναδεικνύουν την Αθήνα ως διεθνή προορισμό σύγχρονης, βιώσιμης αστικής διαβίωσης.

Όπως αναφέρεται μεταξύ άλλων, οι συνολικές εισπράξεις από πωλήσεις ακινήτων για το Έργο Ελληνικού από την έναρξη του έργου μέχρι την 30.11.2025, ανήλθαν σε 1,5 δισ. ευρώ, με το 84% από τις 671 κατοικίες του Little Athens να έχουν πωληθεί ή δεσμευθεί.

