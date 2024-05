Ελληνίδες Αστυνομικοί κατάφεραν να κατακτήσουν το χρυσό μετάλλιο σε Πανευρωπαϊκό Πρωτάθλημα

Η ανακοίνωση της Αθλητικής Ένωσης Αστυνομικών Ελλάδος:

Gold Medal Final 24/05/2024 France – Greece

Ιστορικός θρίαμβος για την Ελληνική ομάδα, η οποία κατέκτησε το Χρυσό μετάλλιο και την 1η θέση στο 4ο Πανευρωπαϊκό πρωτάθλημα καλαθοσφαίρισης αστυνομικών γυναικών.

Η Ελληνική ομάδα κέρδισε τη μεγάλη αντίπαλο της Γαλλίας με σκορ 48-49 επιδεικνύοντας τρομερό ψυχικό σθένος. Καθόλη τη διάρκεια του αγώνα οι Ελληνίδες προπορευόντουσαν στο σκορ με το δεύτερο μέρος του αγώνα να έχει δραματική διάσταση καθώς η διαφορά ήταν μονίμως σε μονοψήφιο αριθμό.

Η Ελλάδα έφτασε τις 2 κατακτήσεις Χρυσών μεταλλίων παίρνοντας τα σκήπτρα από τη σημερινή της αντίπαλο. Θυμίζουμε ότι το ίδιο ζευγάρι αναμετρήθηκε και στον τελικό του 2017 στο Λα Ροσέλ της Γαλλίας.

Θερμά συγχαρητήρια και στις δύο ομάδες για την αγωνιστικότητά τους και την παρουσία τους σε όλο το τουρνουά.

Historic triumph for the Greek team, which won the Gold medal and 1st place of the 4th EPC Basketball Women.

The Greek team beat their great opponent France with a score of 48-49 showing tremendous mental fortitude. Throughout the match, the Greek women were ahead in the score, with the second part of the match having a dramatic dimension as the difference was constantly single digit.

Greece reached 2 Gold medal wins by taking the scepter from its current opponent.

We remind you that the same pair also faced each other in the 2017 final in La Rochelle, France.

Congratulations to both teams for their competitive spirit and presence throughout the tournament.