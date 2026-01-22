«Elle»: Πρεμιέρα τον Ιούλιο για το prequel του «Legally Blonde»

H ημερομηνία πρεμιέρας της prequel σειράς του «Legally Blonde», η οποία μάλιστα εξασφάλισε ήδη το «πράσινο φως» για δεύτερη σεζόν ανακοινώθηκε.

Η νέα σειρά, με τίτλο «Elle», θα είναι διαθέσιμη στο Prime Video την 1η Ιουλίου, ενώ τα γυρίσματα του δεύτερου κύκλου αναμένεται να ξεκινήσουν την άνοιξη.

Σύμφωνα με την επίσημη σύνοψη, η σειρά «ακολουθεί την Elle Woods (Λέξι Μάιντρι) στο λύκειο, καθώς μαθαίνουμε για τις εμπειρίες της ζωής που τη διαμόρφωσαν στην εμβληματική νεαρή γυναίκα που γνωρίσαμε και αγαπήσαμε στην πρώτη ταινία "Legally Blonde"».

«Είκοσι πέντε χρόνια αφότου ο κόσμος γνώρισε για πρώτη φορά την Elle Woods, είναι ένα όνειρο που γίνεται πραγματικότητα το να μοιράζομαι την ιστορία του πώς έγινε η ακατανίκητη δύναμη που όλοι αγαπήσαμε» δήλωσε η πρωταγωνίστρια της ταινίας «Legally Blonde» και εκτελεστική παραγωγός της σειράς, Ρις Γουίδερσπουν (Reese Witherspoon).