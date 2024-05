Ελεύθερος ο Έλληνας αστυνομικός που συνελήφθη κατά την τελετή του Αγίου Φωτός στα Ιεροσόλυμα - ΒΙΝΤΕΟ

'Αμεσα ελεύθερος αφέθηκε από τις ισραηλινές Αρχές, με παρέμβαση του Υπουργείου Εξωτερικών, ο Έλληνας αστυνομικός που εχτές τέθηκε σε κράτηση.

Σύμφωνα με διπλωματικές πηγές, το Υπουργείο Εξωτερικών διερευνά τις συνθήκες υπό τις οποίες διενεργήθηκε το περιστατικό και θα προβεί σε όλες τις αναγκαίες ενέργειες.

Υπό αδιευκρίνιστες αιτίες, και μέσα στην αναστάτωση κατά τη διάρκεια της αφής του Αγίου Φωτός στον Πανάγιο Τάφο, ισραηλινοί αστυνομικοί συνέλαβαν τον φρουρό του Έλληνα πρόξενου στην Ιερουσαλήμ.

Israeli police violently arrested Greek Consul's guard at the Church of the Holy Sepulchre in occupied Jerusalem, during celebrations for Holy Saturday by thousands of Christians ahead of Orthodox Easter Sunday.

