Έλεγχος αστυνομικών του Αστυνομικού Τμήματος Σπετσών οδήγησε σε σύλληψη οδηγού βυτιοφόρου

Έρευνα πραγματοποιήθηκε από αστυνομικούς του Αστυνομικού Τμήματος Σπετσών της Διεύθυνσης Αστυνομίας Πειραιά, πρωινές ώρες της 3-12-2025, σε δασική έκταση του νησιού για τη διαπίστωση παραβάσεων περιβαλλοντικής νομοθεσίας.

Ειδικότερα, κλιμάκιο αστυνομικών του Αστυνομικού Τμήματος Σπετσών σε συνεργασία με υπαλλήλους του Τμήματος Ελέγχου, Μετρήσεων και Υδροοικονομίας Περιβάλλοντος της Περιφέρειας Πειραιά, μετά από διερεύνηση πληροφοριών αναφορικά με απόρριψη λυμάτων σε δασική έκταση των Σπετσών, πραγματοποίησαν έλεγχο όπου διαπιστώθηκε η ύπαρξη λυμάτων στο έδαφος προκαλώντας εκτεταμένη ρύπανση του περιβάλλοντος.

Από την προανάκριση των αστυνομικών και μετά από συντονισμένες ενέργειες, ταυτοποιήθηκε ο 79χρονος, οδηγός βυτιοφόρου, ως δράστης της απόρριψης λυμάτων και σχηματίστηκε δικογραφία σε βάρος του για παράβαση του νόμου περί προστασίας του περιβάλλοντος.

Αντίστοιχοι έλεγχοι θα συνεχιστούν για τη διαπίστωση παραβάσεων περιβαλλοντικής νομοθεσίας που προκαλούν ρύπανση του περιβάλλοντος.